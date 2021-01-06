潘福达

经济增长将支撑人民币“稳中偏升”2021年01月06日

本报讯（记者 潘福达）人民币对美元中间价持续走高。昨天，中国人民银行授权中国外汇交易中心公布人民币对美元汇率中间价报6.4760元，较上一交易日大幅上升648基点。

昨天，在岸人民币对美元和离岸人民币对美元汇率进一步刷新两年半来的新高，据Wind数据显示，截至记者发稿，在岸人民币对美元汇率一度升破6.43关口；离岸人民币对美元汇率触及6.42，最高至6.4129，随后双双出现回落。

回顾2020年，人民币汇率呈现先贬后升的走势：1月至5月，受疫情冲击影响，人民币汇率震荡贬值，并在5月一度贬值至7.17附近。随着5月底中国新冠肺炎疫情得到全面控制，经济全面复苏，人民币重拾升势。2020年5月29日至今，人民币涨幅已经达到9.34%，反弹幅度超7000点。经计算，如果一个居民换汇10万美元，去年6月需要71.3万元人民币，现在只要64.7万元，相差6.6万元。

专家表示，此轮人民币汇率升值一方面是由于中国经济的持续增长，另一方面是因为美元指数的持续贬值。植信投资首席经济学家兼研究院院长连平表示，分析人民币汇率波动背后的主导因素可以发现，在去年5月至9月，人民币呈现出单边升值，一方面是对前期美元走弱的“补涨”，另一方面中国疫情控制较好，经济较早恢复，贸易顺差不断放大；10月之后，人民币在双向波动中升值态势确立，商品贸易大幅顺差和服务贸易逆差缩小强有力地支撑了人民币升值。

展望2021年，业内分析人民币对美元汇率仍有升值空间。连平预测，2021年人民币汇率中枢为6.4左右，上半年最高可能冲至6.1左右，下半年随着美元阶段性走强等因素可能最低回落至6.6。上海证券首席宏观分析师胡月晓认为，基于人民币国际化和经济力量对比变化，人民币汇率趋势“稳中偏升”长期方向不变。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)