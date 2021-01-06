赵鹏

本报讯（记者 赵鹏）“十三五”期间我国新增减税降费累计达7.6万亿元左右，特别是2020年新增减税降费将超过2.5万亿元。国家税务总局1月5日披露的最新数据显示，5年间全国新办涉税市场主体共5745万户，年均超千万户，较“十二五”时期增长83%。

在“十三五”期间，每天平均有超过3万个涉税市场主体在中国诞生，成为我国经济发展的新生力量。这些亮眼的数据也勾勒出我国市场主体近5年的活跃表现。市场主体活，经济才能活。国家税务总局方面介绍，涉税市场主体是指办理了市场主体登记注册，并且到税务部门办理过涉税事项的市场主体。5年间，税收大数据记录了新办涉税市场主体的成长足迹。

“十三五”期间，我国新办民营涉税市场主体5600万户，占比超九成，且占比逐年递增，在稳就业、保就业方面发挥了重要作用。其中，作为吸纳就业主力军的小微企业数量接近5200万户。

从产业来看，租赁和商务服务业、科学研究和技术服务、信息传输和信息技术服务等现代服务业的新办涉税市场主体数量占比明显提高，分别从2015年的10.02%、3.89%、2.84%提高至2020年的13.7%、5.45%、3.78%，体现了我国服务业转型升级取得明显效果，经济结构不断优化，新经济新动能正在茁壮成长。

不仅如此，新办涉税市场主体活力较强、成长性较好，成立当年领用发票率和有税申报率稳步提升，整体存续率超过八成。

与此同时，小微企业的“十三五”减税单同样在不断加长。数据显示，2016年至2019年享受小微企业所得税优惠政策的企业累计达2369万户、减税4067亿元，2019年受惠企业达749.1万户、减税2517亿元，比2016年分别增长290.7万户、2230.7亿元。

回望“十三五”，在复杂的内外背景下、严峻的多重挑战中，中国经济无惧风浪，稳健前行，高质量发展是其中的密码之一。而新办涉税市场主体展现出的活力与韧性，正是中国经济高质量发展的缩影。

国家税务总局总审计师饶立新表示：“‘十三五’期间，我国新办涉税市场主体持续快速增长，这与我国先后出台一系列促进经济高质量发展的政策措施，不断为市场主体营造公平、透明、法治的发展环境，最大程度激发市场主体活力密不可分。”

就在“十三五”期间，减税降费“雨露”也持续润泽着涉税市场主体成长，为我国经济高质量发展注入了新动能。

5年间我国新增减税降费累计达7.6万亿元左右，特别是2019年实施更大规模减税降费，全年新增减税降费达到2.36万亿元，占GDP的比重超过2%，拉动全年GDP增长约0.8个百分点。2020年以来，为支持疫情防控和经济社会发展，我国先后出台了7批28项税费优惠政策，全年新增减税降费将超过2.5万亿元。

饶立新表示，今后税务部门还将持续推进税收制度改革，进一步改善税收营商环境，为市场主体行稳致远保驾护航。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)