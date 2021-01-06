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数字人民币“硬钱包”来了！ 可视卡首亮相

周蕊 吴雨
2021年01月06日08:28 | 来源：新华社
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1月5日，在上海交通大学医学院附属同仁医院员工食堂，员工通过数字人民币“硬钱包”支付。 新华社记者 刘颖摄
1月5日，在上海交通大学医学院附属同仁医院员工食堂，员工通过数字人民币“硬钱包”支付。 新华社记者 刘颖摄

　　新华社上海1月5日电（记者周蕊 吴雨）1月5日，位于上海长宁区的上海交通大学医学院附属同仁医院员工食堂里，医生们正通过数字人民币“硬钱包”，实现点餐、消费、支付一站式体验。不同于此前使用手机支付数字人民币，此次脱离手机的可视卡式硬钱包首次亮相。

　　一大早，同仁医院呼吸与危重症医学科医生于亦鸣结束了夜班后，来到员工餐厅购买早餐。他取出一张带有显示屏的卡片，在员工餐厅的支付终端上轻轻一碰，即刻完成了支付。

　　“第一次用数字人民币消费，感觉很方便，而且能够看到余额，很放心。”于亦鸣说。记者看到，硬钱包卡片右上角的水墨屏窗口中，消费金额、卡片余额、支付次数一目了然。

　　同仁医院院长马骏介绍，同仁医院将进一步在医院诊疗支付、体检检查、停车缴费等支付场景，试点使用数字人民币。

　　据介绍，本次试点是继深圳、苏州手机扫码、碰一碰支付之后，第一次实现脱离手机的可视卡式的硬钱包支付模式，这为运用智能终端困难的人群使用数字人民币、跨越数字鸿沟提供了可能。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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