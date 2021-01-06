人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

银保监会：适度有序推进 村镇银行改革重组

2021年01月06日08:31 | 来源：经济参考报
小字号

　　记者1月5日从银保监会官网获悉，为支持村镇银行补充资本和深化改革，有效处置化解风险，银保监会日前发布了《关于进一步推动村镇银行化解风险改革重组有关事项的通知》（以下简称《通知》）。《通知》指出，支持主发起行向村镇银行补充资本以及协助处置不良贷款，适度有序推进村镇银行改革重组，支持引进合格战略投资者帮助收购和增资，以及强化对主发起行的激励约束等。

　　村镇银行是我国县域地区重要的法人银行机构。银保监会数据显示，截至2020年9月末，全国共组建村镇银行1641家，已覆盖全国31个省份的1306个县（市、旗），中西部占比65.8%，县域覆盖率71.2%。村镇银行贷款主要投向县域农户和小微企业。农户和小微企业贷款占比始终保持在90%以上，单户500万元以下贷款占85%，户均贷款30.5万元。村镇银行资本充足率15.7%，总体具备较强的风险抵御能力。

　　不过，银保监会有关部门负责人表示，少数村镇银行近年来受各种因素影响，风险水平快速上升，相关问题较为突出，严重影响和制约其可持续发展和金融服务能力。对此，银保监会积极督促指导属地监管部门按照“分类处置、一行一策”原则，压实主发起行风险处置牵头责任，采取多种手段，推进风险处置。

　　结合推进村镇银行风险处置和改革重组中存在的困难问题以及近年的成功实践，银保监会制定出台了《通知》。前述负责人表示，《通知》对于推动村镇银行补充资本、深化改革、化解风险具有重要意义。

　　一方面，《通知》在保持前期政策延续性的基础上，完善和拓宽了村镇银行改革重组和风险处置政策措施，进一步加大风险处置力度。

　　另一方面，《通知》要求在不削弱县域金融服务的基础上，按照市场化、法治化原则，合理引导各类金融机构和非金融企业积极参与村镇银行改革重组，进一步拓展资本补充渠道。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：五年来长江经济带发展取得五方面历史性成就
　　人民网北京1月5日电（许维娜）5日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会介绍推动长江经济带发展五周年取得的成效，国家发改委、生态环境部、交通运输部有关负责同志出席发布会，并回答记者提问。国家发展改革委基础司司长罗国三指出，五年来推动长江经济带发展取得历史性成就主要体现在五个方面： 一是经济保持持续健康发展。…
发改委：长江经济带发展现三方面转折性变化
　　人民网北京1月5日电（许维娜）5日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会介绍推动长江经济带发展五周年取得的成效，国家发改委、生态环境部、交通运输部有关负责同志出席发布会，并回答记者提问。国家发展改革委基础司司长罗国三指出，长江经济带发展转折性变化主要表现在三个方面： 一是干部群众的思想意识发生了根本变化。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved