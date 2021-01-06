人民币中间价在2021年第二个交易日涨破6.5关口。1月5日，中国外汇交易中心公告显示，人民币兑美元汇率中间价为6.4760，创两年半来新高，较前一个交易日大幅上调648个基点。受此带动，当日人民币汇率早盘一度大涨超300点，随后有所回调，在岸人民币兑美元16：30收盘报6.4640，与上个交易日基本持平。离岸人民币兑美元升至6.44附近，持续刷新2018年6月以来纪录。

2021年开年，人民币汇率涨势如虹，短短两个交易日涨幅已近千点。业内人士表示，经济复苏、出口回暖、资金流入、美元走弱等利好共振，是持续推动人民币走强的重要因素。此外，1月4日央行、发改委、商务部等六部委联合发布《关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知》（以下简称《通知》），在业内人士看来，《通知》在让人民币跨境使用便利性大幅拓宽同时，也有利于吸引跨境资本流入，因此进一步加深了市场对于人民币的看多情绪，推动人民币快速升值。

展望2021年人民币汇率走势，分析人士认为人民币汇率仍有升值空间。中国银行研究院研究员王有鑫表示，从目前情况看，境内外经济复苏、货币政策走势和美元指数走势等支撑人民币汇率走强的因素在短期不会发生变化，中国经济将继续加速恢复，货币政策将逐渐向常态化转变，美元指数在美国低迷经济复苏和宽松货币政策拖累下，也将继续保持偏弱走势。因此，2021年人民币大概率保持强势。

上海证券首席宏观分析师胡月晓认为，基于人民币国际化和经济力量对比变化，人民币汇率趋势上“稳中偏升”长期方向不变。疫情最新变化再次提升了中国经济在世界经济格局中的重要性，人民币资产对海外投资者的吸引力进一步提升；未来2-3年中国经济增长将继续领先全球经济；中国是全球主要经济体中少有的实施正常货币政策的国家。

值得注意的是，人民币对美元汇率的波动也可能较此前扩大。中银证券全球首席经济学家管涛认为，鉴于人民币汇率已趋于合理均衡水平，在多空因素交织影响下，宽幅震荡走势将成为常态。各方都应保持一定灵活性，不宜去赌汇率单边走势。同时，预案比预测更重要，要以有备无患的确定性应对资本流动和汇率波动的不确定性。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)