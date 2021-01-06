刘亚南

美元在2020年后三个季度经历了持续的显著贬值。市场虽然认为美元在2021年仍将走弱，但这一预期面临多个因素带来的不确定性。

由于美联储反复表示在今后多年维持当前利率的意愿，并把通胀目标与量化宽松措施相挂钩，拜登领导的新一届美国政府通过提高税率来消化财政赤字的空间有限，美元在2021年继续走弱已经成为市场的共识。

美国股市主要股指在2020年下半年持续创出历史新高。市场预期资金除了向价值类和周期性股票轮转外，也将向美国以外的股市轮动，汇率因素也是资金轮动的考量之一。

除了交易最为活跃的其他发达经济体货币，新兴市场货币也已经显著升值。

美国投资管理机构麦凯希尔兹公司董事总经理朱宁日前表示，从近50年美国所经历的多个经济周期看，一般经济危机以后美元都会有一波下跌，然后利率曲线出现陡峭化，这次恐怕也是这样，这也是当前市场的共识。

宏观经济研究机构MRB合伙公司绝对收益和外汇策略师圣地亚哥·埃斯皮诺萨指出，美元在2021年面临的挑战是其在更长时期的吸引力在消退。不过，美元作为全球储备货币的衰退将非常缓慢，很可能需要长时期才能逐渐展现。

即便在2021年，美元走弱的共识也面临多个风险，并有可能被证明并不准确。多个技术指标显示，美元已经处于超卖之中，美元有较大的可能在尝试进一步触及2018年2月创下的88.253点这一前期低点后出现反弹。

美国银行全球研究部表示，如果美国经济复苏比其他地区尤其是欧元区远为强劲，可能通过美联储再定价造成市场回避风险并对美元构成利好。

朱宁则认为，如果通胀预期发生改变，或美联储迫于压力做出一些政策调整的时候，就是美元走势发生转变的时机。

此外，很多国家不愿意看到美元持续贬值。瑞士央行在2020年坚持对外汇市场进行干预，且没有意愿改变这一立场。由于依赖全球贸易，欧盟内部对欧元升值的担忧也在增大。亚洲地区多个新兴市场货币当局2020年也对外汇市场进行了干预。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)