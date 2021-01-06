1月5日，国家发展改革委召开专题新闻发布会介绍推动长江经济带发展5周年取得的成效。国家发展改革委基础司司长罗国三表示，5年来，长江经济带经济社会发展取得历史性成就，尤其是长江经济带经济总量占全国的比重，已从2015年的42.3%提高到2020年前三季度的46.6%。新兴产业集群带动作用明显，电子信息、装备制造等产业规模占全国比重均超过50%。

罗国三表示，5年来，长江经济带生态环境保护发生了转折性变化。城镇生活污水垃圾处理能力显著提升，高污染高耗能企业被关停取缔，长江岸线整治全面推进，两岸绿色生态廊道逐步形成，沿江城市滨水空间回归群众生活。

生态环境部水生态环境司副司长赵世新介绍，生态环境部明确劣Ⅴ类国控断面、排污口、“三磷”（即磷矿、磷化工企业、磷石膏库）、自然保护地、固体废物、饮用水源、黑臭水体、工业园区等8个专项行动，分省市制定工作方案，按照清单实施管理，紧盯不放，一抓到底。

“但目前长江大保护中还存在不少问题。”推动长江经济带发展领导小组办公室综合协调组组长王善成表示，长江经济带发展方式还有待进一步转变，产业结构和布局不尽完善，还存在大量低端落后产能，资源能源消耗高、污染物排放量大。下一步领导小组办公室将制定针对性的政策、建立长效机制，力求从根本上解决各类问题。

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