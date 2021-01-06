一位脱贫户的电商“生意经” 去年销售交易总额达到20多万元
冬日的北风寒气逼人。在河北省武邑县韩庄镇黄村，村民黄爱建披着棉服，歪着脑袋，肩膀夹着手机，与客户沟通着订单信息。他用右手指挥工人装卸花架，左边，一只空空荡荡的袖筒随风摆动。
黄爱建是武邑县土生土长的农民。20年前，黄爱建不幸患上骨癌，整个左臂被截肢，成了残疾人，种地和打工都受到影响，不仅断了收入来源，还要支付高额的医药费，家里债台高筑。2014年，他被识别为建档立卡贫困户，这之后他整天垂头丧气，说啥也提不起精神。
就在那一年，武邑县全力推进电商产业扶贫全覆盖，政府投资建设了农村电子商务公共服务中心和电商孵化中心，开办了武邑县电商培训学院，为农村电商初创企业和贫困人员提供免费培训和政策支持。正当黄爱建一筹莫展时，驻村工作队了解到他家的情况，先后十几次上门与他谈心。
“你还年轻，掌握新事物的能力强。现在网购这么火，你虽然不能从事重体力劳动，但可以尝试利用网络脱贫致富啊。”在一次谈话中，驻村工作队队长焦永喜的一番话点醒了黄爱建。从那时起，他第一次接触到“电商”“网购”等新名词，也成了武邑县电商培训学院的第一批学员。
开办电商，没有本金怎么办？为此，驻村工作队积极与地方银行联系，帮助黄爱建选择适合电商经营的信贷产品，解决了创业初期的资金周转难题。武邑县韩庄镇人大主席闫广川向他详细介绍了网络资费、网销额度奖励等方面的优惠政策，帮助他申请了3万元的产业扶贫资金贷款。
经过前期调查，黄爱建发现，武邑县做榆木加工仿古家具的企业很多，他所在的韩庄镇又被称为“花架之乡”。近几年，周围很多木器加工厂受传统销售模式所限出现了产品销路窄、销量小的问题。此时，面向这些木器厂提供仿古家具的电商服务，空间一定很大。
经过一段时间的准备，黄爱建熟悉了网店流程，接下来就是筹备开店事宜。从注册账号、网店装修，到产品拍摄、学习交易管理，2016年，黄爱建的淘宝店顺利开业，主要销售榆木仿古供桌、花架、琴桌、餐桌椅等10多个系列产品。
为了支持黄爱建创业，焦永喜到衡水市开会时都随身带着宣传册帮着宣传，还在微信朋友圈帮忙打广告，扩大网店的影响力。黄爱建自主创业的事迹受到了一些民营企业的关注，当地好几家木器厂主动让他赊销产品。
开业至今，网店销售量一直稳步提高，去年销售交易总额达到20多万元，月均成交50余单，行情好的时候月销售额就能达到四五万元。黄爱建不仅还清了债，还摘掉了贫困户的“帽子”，成了远近闻名的致富能手。
2017年，黄爱建进一步扩大业务范围，并以自己的名字注册成立了爱建木器厂。为满足客户的多样需求，他的经营范围从网店销售扩展到仿古家具的个性化定做，不仅提高了产品的销量，还带动更多贫困户加入其中与他一起脱贫致富。
现在，与黄爱建经常联系的客户超过1500人，这几年他的微信好友增加了600多人。如今，黄爱建的网店成了木器行业的“网红店”，他的生活和精神面貌焕然一新。去年，他翻盖了4间房子，购置了电动三轮车，还添置了冰箱、空调等家用电器，生活发生了翻天覆地的变化。
面对未来，黄爱建充满信心：“贫穷从来压不垮奋斗者的梦想，残疾也不可能！”
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