李 宁

原标题：英欧近忧虽解远虑仍存

□本报记者 李 宁

2021年1月1日零时，英国与欧洲联盟开始执行英欧未来关系协议。根据协议，从2021年开始，双方商品贸易将继续享受零关税、零配额待遇，避免了大规模贸易成本增加。分析人士认为，对于受到新冠肺炎疫情冲击的英、欧经济而言这无疑是利好消息，但双方经贸关系仍将面临调整和困扰。

影响尚待观察

2020年12月24日，经过多轮激烈紧张谈判，英国与欧盟终于就包括贸易在内的一系列合作关系达成协议。英国议会12月30日通过了英欧未来关系法案，为英国与欧盟达成的未来关系协议2021年生效铺平道路，但该协议仍未得到欧洲议会的正式批准，目前只是“临时执行”。欧盟采取变通程序，要求各成员国先行批准于2021年1月1日-2月28日临时执行该协议，同时提请欧洲议会明年初开会审议该协议。

对于英国与欧盟经过艰难谈判于最后时刻达成协议，商务部研究院世界经济研究所副所长陆燕在接受国际商报记者采访时评价道：“自英国公投决定脱离欧盟以来，英国与欧盟如何维持双方的后续关系一直充满不确定性。协议的达成暂时结束了这种不确定性，英国避免了‘硬脱欧’，同时也避免了与欧盟今后的合作陷入混乱和造成冲击。”

在陆燕看来，协议的达成为英国与欧盟今后的贸易与合作奠定了基础。根据这份协议，未来双方贸易将继续实施免关税、免配额，但同时贸易商将面临一系列边境检查，英欧间的人员自由流动将结束，也会减少彼此的服务贸易。尽管协议的达成对英欧经贸的影响还有待观察，但毫无疑问，双方的经贸关系将进入新的历史阶段。

不过，这并不意味着英欧经贸关系自此便可高枕无忧。分析人士普遍认为，尽管英国与欧盟就今后贸易安排达成协议，但双方经贸关系仍面临调整和困扰。即使有双边合作关系护航，英欧之间的贸易流畅度仍不可与英国留在欧盟单一市场相提并论。同时，在跨国就业领域，英国与欧盟公民到对方国家找工作都会增加难度。此外，目前达成的协议对一些矛盾采取了延后解决的方式，也将带来不确定性。

能否挽救英欧经济

2020年，疫情严重冲击欧洲经济，当下欧洲地区疫情形势依然严峻。欧盟委员会2020年11月初发布的经济预测显示，欧盟和欧元区经济2020年预计将分别萎缩7.4%和7.8%，而受疫情冲击最严重的西班牙、意大利、法国2020年经济预计将分别萎缩12.4%、9.9%和9.4%。

英欧达成协议是否会给各自经济带来更多复苏希望？

英国政府预算责任办公室预计，在达成协议的情况下，英国经济15年内将比留在欧盟萎缩4%。据报道，英国财政大臣苏纳克一个月前表示，今年英国经济或将萎缩11.3%。苏纳克预计到2022年第四季度英国经济产出能恢复到疫前水平，但经济“伤疤”恐将持续存在。

“就经济而言，去年秋冬新一波疫情导致英国和欧盟国家不得不重新收紧防控措施，经济活动持续受到影响，短期增长前景恶化。此刻双方达成协议将在很大程度上消除各方忧虑，英欧关系形成了一个可预期的框架。这有助于提振市场信心，为经济恢复提供良好环境。”陆燕说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)