日前，日本冲电气OKI公司关闭了在中国的工厂，1000多名工人被遣散。有人担心，是否日本政府于2020年4月推出的鼓励和补贴在华日企回流本土的措施起了作用？但细察之下，冲电气公司退出中国的根本原因是由于中国移动电子支付的飞速发展，严重冲击了自动取款机（ATM）市场需求，无现金交易使得人们去银行自动取款机存取现金的频率越来越低，导致冲电气在2019年销量暴跌至1000台，不足高峰时期的2%。

在冲电气退走的同时，则是有更多的日本企业进入中国市场或扩大投资。

亚洲最大的乳制品企业--日本明治将新投资金约103亿日元在中国上海建设冰淇淋工厂，并在2024年3月之前启动生产。明治在中国建设2家冰淇淋工厂，产能增至此前的2.3倍。此外，明治计划2021年以后在苏州、天津和广州投产牛奶、酸奶和糕点等新生产线和工厂，积极强化在中国的生产规模。明治董事八尾文二郎表示，“今后10年包括糕点、乳制品和冰淇淋在内，10座工厂的规模将进入视野”。

另一家跨国公司日本松下已决定，在2021年把中国的空调和空气净化器相关业务扩大至2019年的2倍。为此，松下于2020年6月在中国广东投资2.2亿元筹建新工厂，预计2021年7月正式投产。该工厂将成为松下在中国环境投资领域的第三家工厂。

类似围绕中国本土消费需求而加大投资的日本明治和松下公司并非个案。

中国日本商会《中国经济与日本企业2020年白皮书》的调查显示，43.2%的在华日资企业打算在接下来1至2年扩大业务，50.6%的企业选择“维持原状”。2020年日本对华投资数据还未统计出来，但中国商务部数据显示，2020年前11个月日本对华投资超过30亿美元。根据日本媒体的测算，2020年日本对华总投资有可能和上年持平，甚至小幅提高。看来，日本企业对中国投资的信心不是日本政府一厢情愿的政策就能左右。

中日两国拥有“你中有我、我中有你”长远经贸关系，日本是中国第四大贸易伙伴，也是中国第一大外资来源国。2019年，日本累计对华投资金额为1157亿美元，占中国吸引外资总额6.1%。尤其是经历2020年全球新冠肺炎疫情的考验，中国表现出良好的国家治理能力和民众自律水平，并取得了全球主要经济体中唯一实现经济正增长的成就。更为值得一提的是，中国有望很快超越美国成为全球最大的消费市场，而正在构建的新发展格局也将助力中国进一步吸引外资，如此巨大且稳定增长的市场规模恰是中国经济发展的魅力所在。这对于在全球市场博弈中具有很强竞争力的企业而言，中国是绝对不可轻视和放松的大市场。

另外，2020年11月15日签署的区域全面经济伙伴关系协议（RCEP），为日本加大对华投资提供了诸多便利。在2020年年末中欧完成投资协定谈判后，日本立即表示，欢迎中国加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）。

日本大使馆驻华商务参赞福永茂和对中国经济复苏与消费市场扩大充满信心，他表示，中国经济的稳定发展带动了日本经济特别是对华出口的稳步回升，中日经济有着巨大的合作空间。同时，日本企业能够安心在中国开展业务，除了中国明朗的经济前景与广阔的市场前景外，还得益于中国政府通过施行外商投资法、连续多年压缩外商投资准入负面清单等一系列开放政策而不断得到优化的营商环境。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)