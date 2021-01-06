当地时间1月5日，世界银行组织发布了2021年1月的《全球经济展望》报告。在报告中，世行表示，假设新冠肺炎疫苗在一年中广泛推广，预计2021年全球经济将增长4%。但是，如果决策者不采取果断措施遏制疫情蔓延和实施促投资的改革，复苏可能会缓慢乏力。

报告称，虽然全球经济在2020年萎缩4.3%之后又恢复增长，但新冠肺炎疫情已造成大量人口死亡和患病，令数百万人陷入贫困，并可能长期抑制经济活动和收入增长。短期首要政策重点是控制疫情蔓延并确保快速和广泛地部署疫苗。为支持经济复苏，当局还需要促进再投资周期，目的是实现较少依赖政府债务的可持续增长。

世界银行集团行长戴维·马尔帕斯指出，尽管全球经济似乎已进入缓慢复苏，但决策者在努力确保依然脆弱的全球复苏获得动力并为强劲增长奠定基础之际，在公共卫生、债务管理、预算政策、中央银行业务和结构性改革等诸多领域面临严峻挑战。为了克服疫情的影响并抵御投资逆风，需要大力推动改善营商环境，增加劳动力和产品市场的灵活性，并加强透明度和治理。

据估计2020年全球经济活动崩溃的严重程度略轻于此前的预测，主要原因是发达经济体的收缩程度略浅而中国的复苏更为强劲。与此相反，大多数其他新兴市场和发展中经济体的经济活动受到的影响比预期的更为严重。

在报告中，世行预测亚太地区经济年增长将达到7.4%，将主要由中国经济回升带动。世行预测，中国的经济增速在2021年将攀升至7.9%，反映出被压抑的需求释放和生产及出口恢复速度快于预期。由于中国快速增长，新兴市场和发展中经济体GDP总量在2020年收缩2.6%之后，预计将在2021年增长5%。

在发达经济体，在感染率回升之后三季度刚刚出现的反弹陷入停滞，显示复苏进程缓慢且充满挑战。在2020年据估计收缩3.6%之后，预计2021年美国GDP增长3.5%。在欧元区，继2020年下滑7.4%之后，预计今年产出增长3.6%。日本的经济活动在刚刚过去的一年收缩5.3%，预计2021年增长2.5%。（央视记者 徐德智）

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