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深化投资审批制度改革 进一步优化投资主体服务

国家发展改革委推广6省市在线平台创新应用典型经验

2021年01月06日15:00 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月6日电 (许维娜）近日，国家发展改革委网站发布《国家发展改革委办公厅日前关于印发浙江、北京等6省市投资项目在线审批监管平台创新应用典型经验的通知》（以下简称“《通知》”）。

《通知》提出，为更好依托全国投资项目在线审批监管平台（以下简称“在线平台”）深化投资审批制度改革，进一步优化投资主体服务，加强和改进事中事后监管，国家发展改革委征集并评选出浙江、北京、青海、四川、重庆、河北等6省市在线平台创新应用典型经验，现予以全国推广：

一是强化审批数据共享，加快实现“一网通办”。

实现投资审批“一网通办”是深化投资领域“放管服”改革的内在要求，也是推动投资审批职能转变的重要举措。各地要严格落实固定资产投资项目代码管理制度，并依托在线平台投资审批管理事项统一名称和申请材料清单，明确投资审批数据共享路径和机制，加大在线平台与相关审批系统的对接和数据共享力度，加强“电子证照”推广使用，尤其对投资项目审批、核准的前置要件等申报材料，探索实行“电子证照互认，网上统一流转”，进一步减少企业重复提交、部门重复核验，不断提升投资审批服务便利化水平。

二是着力优化审批服务，不断改进事中事后监管。

服务好投资主体是在线平台建设的重要目标之一，也是实现在线平台深化应用的基础。各地要以典型经验为借鉴，坚持寓管理于服务之中，结合本地实际，不断创新和拓展在线平台建设应用的路径，大力提升在线平台在宣传法规制度、支撑企业投资决策、提供咨询服务、助力企业融资、加强项目调度和监管的能力和水平，不断增强服务的针对性和监管的精准性，将在线平台打造成为涵盖投资决策、项目调度、建设实施、投资服务的全过程、全链条、全方位的综合服务平台。

三是健全工作机制，持续深化在线平台创新应用。

各地要以本次宣传推广在线平台创新应用做法为契机，完善本地区在线平台应用工作机制，加大部门协调力度，督促各应用管理部门依法使用在线平台，并通过在线平台及时组织填报项目审批、开工建设、建设进度、竣工等基本信息，加快推动本行政区域内投资审批权责“一张清单”、审批数据“一体共享”、审批事项“一网通办”。国家发展改革委将会同有关部门加强政策指导和督促检查，持续总结各地在线平台创新应用成果，及时予以宣传推广；对建设应用在线平台重视不够、工作不力的地方，将予以通报。

(责编：许维娜、刘阳)

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