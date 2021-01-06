商务部等12部门昨天印发通知，对提振汽车、家电、餐饮消费，释放农村消费潜力等方面作出具体安排，这将进一步激发我国消费潜力，相关领域消费也将迎来利好。

这一关于提振大宗消费、重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知，正是贯彻落实此前召开的国务院常务会议对促消费相关工作的部署，对相关领域促消费的安排，将进一步助力激活国内大市场。

商务部副部长王炳南此前表示，汽车、家电、餐饮等大宗消费、重点消费，是消费市场的顶梁柱，是扩大内需、建设强大国内市场的重要领域。农村消费是消费市场的重要组成部分，发展潜力巨大。

通知对促进相关领域消费提出具体举措。以稳定和扩大汽车消费为例，通知提出，鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放。改善汽车使用条件，加强停车场、充电桩等设施建设等。

促进家电家具家装消费方面，提出鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴等。提振餐饮消费方面，提出促进绿色餐饮发展；鼓励餐饮企业丰富提升菜品，创新线上线下经营模式等。补齐农村消费短板弱项方面，提出完善农村流通体系，以扩大县域乡镇消费为抓手带动农村消费，加强县域乡镇商贸设施和到村物流站点建设等。通知还强化政策保障，提出加大金融支持力度，鼓励金融机构加大对流通行业市场主体的金融支持力度等举措。

商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣说，相关举措具体而务实，抓住了提振消费的关键领域，特别是有利于进一步激发农村消费潜力。举措的落地将有助于进一步提升消费者信心，实现扩大消费与改善居民生活品质的结合。据新华社

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