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老工业厂区变景观 北京京西八大厂寻转型

2021年01月06日17:07 | 来源：央视新闻客户端
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　　央视新闻客户端 记者昨日（5日）获悉，北京石景山区将在“十四五”时期继续探索传统工业厂区开发利用和产业转型，借鉴首钢老工业区搬迁改造试点经验，推动北重厂、石景山热电厂发展文创、科技、文化产业园，实现京西八大厂整体复兴。

△图为首钢停产前

　　京西八大厂，即首钢集团有限公司、石景山发电总厂、北京首钢特殊钢有限公司、北京重型电机厂有限责任公司、北京首钢二通建设投资有限公司、北京锅炉厂（北锅-巴威）、燕山水泥厂、北京西山机械厂八家工业企业，总占地面积1032.5公顷，总建筑面积851.96万平方米。

　　据了解，北京重型电机厂建于1958年，总体占地面积约31万平方米，是华北地区最大的以生产火力发电设备为主的电站装备制造综合性企业，为我国的电力事业做出了突出贡献。目前，北重厂已完成一般制造环节停产退出，未来将进一步升级为“北重科技文创园”，一期工程已完成腾退。

　　北重科技文创园一期占地面积约8.8万平方米，位于吴家村路57号院北部区域，在吴家村路以北，鲁谷东街以东，距离西四环3公里，紧邻规划中的地铁11号线，交通条件优越。厂区厂房建筑密度低、空间可塑性大，园林式的园区景观、大空间优质厂房以及星罗棋布的院落、小办公楼，拥有很大改造提升空间。

　　北重科技文创园一期将以工业遗存的历史文化为基底，将汽轮机、电机产品等零部件有机再造形成工业艺术小品，同时将文化、科技等元素与厂区现有制造风格相融合，引导园区产业功能布局集“商务定制、公共文化、配套服务”于一体，打造北京西部新兴文化科技中心。

　　据了解，“十四五”时期，北京石景山区还将与新首钢地区深度融合、一体发展，全力支持新首钢园开发建设，其中北区冬奥广场片区、工业遗址公园片区、石景山文化景观区三大片区将建成使用。

　　（总台央视记者 罗子瑛）

(责编：郝江震、白宇)

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