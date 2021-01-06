张梦鹤

走进任丘市辛中驿镇陈家边村，道路平坦、广场宽阔、楼房林立。让人不禁感叹，这个小村丝毫不亚于城里的小区。

文明村、先进村、优秀示范村……再到陈家边村党群服务中心，墙上摆满了各式各样的荣誉展示牌，看得人眼花缭乱。

在村里走了一圈，不难看出，陈家边村不光“颜值”高，“内涵”也十分丰富。

村党支部书记陈宗伯说，陈家边村能取得现在的成就，都要归功于不断发展壮大的集体经济。

为让村民们过上好生活，这些年，陈家边村从未停止过壮大集体经济的脚步，闯出了一条吸纳社会资金办企业、参股控股搞经营、村企共建促和谐的发展之路。

联谊纸业有限公司是陈家边村集体企业成立的集团公司，涵盖造纸厂、铝合金制品厂、玻璃纤维厂和水泥厂等多家工厂。经营中，对村集体占股份较大的控股企业，由村“两委”班子委任企业负责人，对村集体占股份比例较小的参股企业，由村“两委”班子派驻会计、出纳，监督企业生产经营活动和财务运行情况，让集体经济企业在阳光下运行。

为使村集体企业在日趋激烈的市场竞争中立于不败之地，陈家边村“两委”还对现有村集体企业进行提档升级，逐步减少高耗能、高污染企业在村集体经济中的占比。另一方面，利用置换出的土地指标，谋划引进绿色高效的新型产业项目，增强集体经济发展的潜力。

在“两委”班子的带领下，陈家边村集体经济日益壮大。今年9月，陈家边村“两委”还被评为全省发展壮大农村集体经济先进基层党组织。

鼓起的腰包，成了陈家边村振兴乡村的强大引擎。集体经济实力增强以后，陈家边村“两委”班子积极兴办公益事业，让全体村民共享发展成果。

“发展集体经济的目的就是谋民生之利，解民生之忧。”这几年，村里不仅硬化、绿化、美化街道，还建设了高标准村民活动中心、图书室、报刊阅览室。

一幢幢居民住宅楼拔地而起，全村90%以上的农户迁入新居。中心花园、小型游园，还有宽敞的广场，是村民们休闲的好去处。

惠及民生，村集体还承担起村内村民的城乡居民基本医疗保险费。65岁以上老人，每月可获得300元至500元生活补贴，不再担心老无所养。解决本村及周边村学龄儿童的就学问题，还在村里建起学校，对考入大学本科的优秀学生，也会进行相应补助。

无论何时，农业都是农民的根。这一点，陈家边村“两委”没有忘记。为促进村里现代农业发展，不仅集体出资兴修农田水利设施，鼓励发展现代农业、高效农业，对冬枣种植户给予每亩300元补贴，还加大对村民的培训力度，通过远程教育、技术培训、现场教授等方式，培养了一批致富带头人。

现在，大伙儿都说，陈家边村是环境美、产业优、百姓富、民风淳的美丽新家园。

(责编：夏晓伦、毕磊)