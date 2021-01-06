人民网北京1月6日电（许维娜）据国家发展改革委消息，近日，国务院办公厅转发《国家发展改革委 财政部 住房城乡建设部 市场监管总局 国家能源局关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量发展的意见》（以下简称《意见》），全面部署清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费等工作。

《意见》指出，供水供电供气供暖等公用事业，是城镇经济运行和社会发展的重要保障，具有显著的基础性、先导性和自然垄断性，直接关系社会公众利益和人民群众生活质量。清理规范城镇供水供电供气供暖等行业收费，完善价格形成机制，有利于促进企业提高生产经营效率和市场竞争力，有利于进一步优化营商环境、吸引社会资本进入，有利于降低实体经济成本、减轻社会负担和提高人民群众满意度。

《意见》明确了五方面重点任务：一是清理取消不合理收费。取消供水、供电、供气、供暖环节不同名目的各种不合规收费项目。明确除法律法规和相关政策另有规定外，不得由用户承担建设项目建筑区划红线外发生的任何费用。二是加快完善价格形成机制。建立健全以“准许成本+合理收益”为核心的约束和激励相结合的定价机制，在严格成本监审的基础上，合理制定并动态调整供水、供电、供气、供暖价格。三是严格规范价格收费行为。对确需保留的少数收费项目实行清单管理，对其中实行政府定价管理的项目，制定完善成本监审和定价办法；对实行市场调节的价格或收费，严格规范经营者收费行为。四是提升服务水平。健全行业管理制度和技术标准体系，加快完善行业服务质量规范和评价体系，强化企业服务意识，优化服务办理流程，建立健全价格和收费公示制度。五是改善发展环境。提升市政配套基础设施规划建设管理水平，加快放开经营服务市场，完善相关法律法规制度，推动形成公平开放、竞争有序、行为规范的市场环境。

《意见》要求，各地区各部门提高认识，加强组织领导。各地要稳妥把握节奏力度，结合当地实际制定出台具体实施方案，确保《意见》平稳有效实施。供水供电供气供暖企业要全面梳理现行收费项目和标准，取消不合理收费项目，纠正强制性收费，降低偏高收费标准。市场监管部门要加强对供水供电供气供暖工程安装、维护维修领域的价格监管和反垄断执法，着力查处各类违法违规行为。各地方各部门要加强宣传引导，及时回应社会关切，营造良好舆论氛围。

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