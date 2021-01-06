人民网北京1月6日电（许维娜）近日，国务院办公厅转发了《国家发展改革委 财政部 住房城乡建设部 市场监管总局 国家能源局关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》的主要政策措施是什么？主要清理取消哪些不合理收费、什么环节的收费？如何确保《意见》落实？国家发展改革委相关负责人就社会各方面关心的问题进行了解读。

对于《意见》的主要政策措施，该负责人介绍，《意见》坚持目标导向和问题导向，就清理规范供水、供电、供气、供暖行业收费，促进行业高质量发展提出了5方面24项政策措施。主要包括：

一是清理取消不合理收费。取消供水、供电、供气、供暖环节不同名目的各种不合规收费项目。明确除法律法规和相关政策另有规定外，不得由用户承担建设项目建筑区划红线外发生的任何费用。新建商品房、保障性住房等建筑区划红线内供水供电供气供暖管线及配套设备设施的建设安装费用纳入房屋开发建设成本，不得另外向买受人收取。

二是加快完善价格形成机制。建立健全以“准许成本加合理收益”为核心的约束和激励相结合的定价机制，在严格成本监审的基础上，合理制定并动态调整供水、供电、供气、供暖价格。

三是严格规范价格收费行为。在清理取消不合理收费、完善价格形成机制的基础上，对确需保留的少数收费项目实行清单管理。对其中实行政府定价管理的项目，制定完善成本监审和定价办法；对实行市场调节的价格或收费，严格规范经营者收费行为，严禁供水供电供气供暖企业实施垄断行为。

四是提升服务水平。健全行业管理制度和技术标准体系，加快完善行业服务质量规范和评价体系，强化企业服务意识，优化服务办理流程，建立健全价格和收费公示制度，促进提升服务质量和效率。

五是改善发展环境。提升市政配套基础设施规划建设管理水平，坚持先规划、后建设，先地下、后地上，确保老城区与新城区及园区互联互通，地上与地下整体协调。与储备土地直接相关的市政配套基础设施建设费用可按规定纳入土地开发支出，不得由公用事业企业负担。加快放开经营服务市场，进一步放开市场准入限制，推进向规模化、集约化、跨地区经营方向发展、多元主体合作，激发市场活力。完善相关法律法规制度，理顺权责关系，加快形成公平开放、竞争有序、行为规范的市场环境。

主要清理取消哪些不合理收费、什么环节的收费？该负责人介绍，重点围绕建筑区划红线内外工程建设、报装接入、验收开通、设施维护收费等，加快加大清理步伐和力度，取消不合理、不合规以及已纳入定价成本的相关收费。

一是供水环节收费。取消供水企业及其所属或委托的安装工程公司在用水报装工程验收接入环节向用户收取的报装费等类似名目开户费用，以及开关闸费等类似名目工程费用。

二是供电环节收费。取消供电企业及其所属或委托的安装工程公司在用电报装工程验收接入环节向用户收取的移表费、调试费等类似名目费用。

三是供气环节收费。取消燃气企业应通过配气价格回收成本的收费项目，包括：涉及建筑区划红线外市政管网资产的增压费等类似名目费用；涉及市政管网至建筑区划红线连接的接驳费等建设及验收接入环节费用；涉及建筑区划红线内至燃气表的设施维修维护等费用。取消与建筑区划红线内燃气工程安装不相关或已纳入工程安装成本的收费项目，包括开口费等类似名目费用。

四是供暖环节收费。取消北方采暖地区城镇集中供热企业向用户收取的并网配套费等类似名目费用。建筑区划红线以内属于用户资产的供热设施经验收合格依法依规移交供热企业管理的，相关维修维护等费用由供热企业承担，纳入供热企业经营成本，不得向用户单独收费。

五是接入工程费用。在城镇规划建设用地范围内，供水供电供气供暖企业的投资界面应延伸至用户建筑区划红线，除法律法规和相关政策另有规定外，不得由用户承担建设项目建筑区划红线外发生的任何费用。从用户建筑区划红线连接到公共管网发生的入网工程建设费，由供水供电供气供暖企业承担的部分，纳入企业经营成本；按规定由政府承担的部分，政府应及时拨款委托供水供电供气供暖企业建设，或者由政府直接投资建设。

六是其他相关收费。严禁政府部门、相关机构对供水供电供气供暖计量装置强制检定收费；供水供电供气供暖企业或用户自愿委托相关机构对计量装置进行检定的，按照“谁委托、谁付费”原则，检定费用由委托方支付，但计量装置经检定确有问题的，由公用事业企业承担检定费用，并免费为用户更换合格的计量装置。严禁向用户收取水电气热计量装置费用。任何单位代收供水供电供气供暖费时，严禁向用户加收额外费用。新建商品房、保障性住房等建筑区划红线内供水供电供气供暖管线及配套设备设施的建设安装费用统一纳入房屋开发建设成本，不得另外向买受人收取。

以上收费项目，没有合法有效政策依据的全部取消；地方政府采取特许经营协议等方式授权供水供电供气供暖企业以入网费、集中管网建设费、并网配套费等名目收取专项建设费用补偿企业收入的，应结合理顺水电气暖价格、建立健全补贴机制逐步取消，具体取消时间由各地确定。

在加快完善价格形成机制方面，有哪些具体内容？该负责人表示，一是完善供水价格机制。城镇供水价格应纳入地方定价目录，实行政府定价或政府指导价。加快建立健全以“准许成本加合理收益”为基础，有利于激励提升供水质量、促进节约用水的价格机制。建筑区划红线内供水设施依法依规移交给供水企业管理的，其运行维护、修理更新等费用计入供水成本。在严格成本监审的基础上，综合考虑企业生产经营及行业发展需要、社会承受能力、促进全社会节水等因素，合理制定并动态调整供水价格。

二是完善电价机制。结合国家电力体制改革，逐步理顺输配电价结构，加快形成结构优化、水平合理的输配电价体系。平稳推进上网电价机制改革，有序放开各类电源上网电价，完善跨省跨区电力价格市场化形成机制。有序放开除居民、农业、重要公用事业和公益性服务以外的用电价格，逐步取消工商业目录电价。完善峰谷分时电价政策，健全差别电价机制。深入研究并逐步解决电价政策性交叉补贴问题。

三是完善配气价格机制。城镇配气价格应纳入地方定价目录，实行政府定价或政府指导价。加快核定独立配气价格，由燃气企业投资建设的市政管网、市政管网至建筑区划红线外的管网，企业自用的储气设施，以及其他与配气业务相关的设备设施等，纳入配气价格有效资产。建筑区划红线内按法律法规规定由燃气企业承担运行维护的成本，以及燃气表后至燃具前由燃气企业为排除安全隐患而开展的上门服务、安全检查、设施修理、材料更换等服务成本，纳入企业经营成本。

四是完善供暖价格机制。城镇集中供暖价格应纳入地方定价目录，实行政府定价或政府指导价。合理制定并动态调整热力销售价格，稳步推进供热计量收费改革，具备计量条件的地区热力销售价格逐步实行基本热价和计量热价相结合的两部制热价，暂不具备条件的按供热面积计收热费。对热电联产的供热企业，应将成本在电、热之间合理分摊。

《意见》实施会对水电气暖价格有何影响？该负责人表示，有用户担心，清理取消不合理收费，将应通过价格回收的费用计入成本，会推动水电气暖价格上涨。应该看到，近年来，各地水电气暖价格形成机制逐步完善，价格矛盾逐步理顺，财政补贴机制逐步建立，随着户表改造工程和抄表到户措施的实施，除部分地区二次供水加压调蓄设施外，多数地区住宅建筑区划红线内供电供气供暖设施运行维护费用已逐步纳入企业经营成本，并未引起价格大幅上涨。同时，《意见》明确与储备土地直接相关的市政配套基础设施建设费用纳入土地开发支出，减轻了水电气暖企业的负担，降低了企业成本上升压力。即使部分企业因经营成本增加需要调整水电气暖价格，也必须依法履行成本监审、价格听证等程序，不会对水电气暖价格造成大的影响。清理取消不合理收费后，有利于减轻水电气暖用户负担。

如何确保《意见》落实？该负责人称，供水供电供气供暖等城镇公用事业建设发展、规范管理、清费顺价等，主要是地方政府特别是城市政府事权。《意见》部署各地区要结合当地实际制定出台具体实施方案，深化细化改革措施，从4个方面提出了具体的落实要求。

一是加强组织领导。各地人民政府要建立联合工作机制，落实政府主体责任，取消收费项目后属于公共服务范围的，通过财政补贴、价格补偿等方式保障公共服务供给。

二是稳妥推进实施。各地区要稳妥把握好节奏和力度，合理设置好过渡期，确保不影响正常生产生活。要对低收入群体予以重点关注，加大财政投入力度，做好兜底保障工作。对采取特许经营等方式的供水供电供气供暖企业，要合理制定相关收费标准，妥善处理好价格补偿和政府补贴的关系。

三是强化监督检查。供水供电供气供暖企业要全面梳理现行收费项目和标准，取消不合理收费项目，纠正强制性收费，降低偏高收费标准。市场监管部门要加强对供水供电供气供暖工程安装、维护维修领域的价格监管和反垄断执法，着力查处各类违法违规行为。

四是加强宣传引导。各地方各部门要广泛宣传清理规范供水供电供气供暖行业收费、促进行业高质量发展的重要意义和典型经验做法，加强政策解读，及时回应社会关切，营造良好舆论氛围。

(责编：许维娜、刘阳)