本报北京1月6日电 （记者王珂）为进一步促进大宗消费、重点消费，更大释放农村消费潜力，商务部等12部门近日联合印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，提出稳定和扩大汽车消费、促进家电家具家装消费、提振餐饮消费等具体举措。

《通知》提出，释放汽车消费潜力，鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放；开展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东认为，汽车消费作为大宗消费，在支撑扩大消费方面具有举足轻重的作用，而扩大汽车消费就要破除有关城市制约汽车消费的限制壁垒，优化使用管理效率。

促进家电家具家装消费方面，《通知》提出，激活家电家具市场，鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。提振餐饮消费方面，《通知》提出要完善相关扶持政策，促进绿色餐饮发展。鼓励餐饮企业丰富提升菜品，创新线上线下经营模式。完善餐饮服务标准，支持以市场化方式推介优质特色饮食。

刘向东认为，《通知》注重从满足消费需求和消费升级的角度出发，提升供给水平，从而进一步释放家电家具家装消费和餐饮消费等领域被抑制的消费需求。

《通知》还对补齐农村消费短板弱项做了具体部署。包括完善农村流通体系，以扩大县域乡镇消费为抓手带动农村消费，加强县域乡镇商贸设施和到村物流站点建设。推动农产品供应链转型升级，完善农产品流通骨干网络。

苏宁金融研究院高级研究员付一夫认为，农村市场优质商品及服务的有效供给仍然相对不足，农村居民一部分消费需求无法得到满足。“《通知》提出了一些有针对性的举措，有利于进一步提升农村消费市场供给水平，激发农村消费更大活力。”

《 人民日报 》（ 2021年01月07日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)