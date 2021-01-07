本报记者 方 敏 本报通讯员 泮永翔

制图：汪哲平

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2020年，我国外贸克服疫情的不利影响，有望实现全年“促稳提质”目标，展现出我国经济韧性十足。

在浙江台州，当地出台多项政策，支持外贸企业保订单、拓市场，促进出口快速回稳。从这里，可以看到全国外贸持续向好的发展态势。

这个元旦，浙江外贸经销商谢勇一直在加班。

“外贸单子已经排到3、4月份了，这几天还不断有国外的客户打电话来，忙！”作为负责浙江台州正立电机有限公司产品销售的经销商，谢勇明显感觉到外贸出口正快速回稳。

当下在台州，四处奔忙的经销商可不止谢勇一家。台州海关近期统计数据显示：2020年前三个季度，台州市中小型外贸企业（出口规模1亿元以下）出口增速分别为-20.3%、0.6%和1.9%。经历一季度大幅回落、二季度止跌企稳后，三季度已稳步回升，并在11月创出口总额和增速2020年内新高——出口89.9亿元，增长49.6%。

订单快速增长，外贸持续向好

一边要去生产车间盯进度，一边还要联系国外代理商告知订单进度，最近负责台州市三门县汽车减震器销售的代理商代红军一直很忙碌。每隔两三天，国外的经销商通过邮件或视频跟代红军联系，请他反馈市场客户需求。

“我们在欧美等100多个国家和地区拥有经销商，为让他们第一时间了解订单生产情况，公司特地开通24小时服务热线，提供订单查询服务。”代红军告诉记者，“2020年7月份开始，企业外贸订单就多起来了。8月份至今，基本上每个月保持50%左右的增长！现在，我们接到的订单已经排到几个月后。”

海耀工艺品有限公司位于黄岩区院桥镇，主营节日礼品、家居饰品等。企业外贸业务经理郑静介绍：“从去年7、8月开始，老客户们就开始下年底的订单。这几个月以来，排单已到2021年一、二季度。”

采访中，不少经销商表示：综合2020年一整年的销售业绩来看，年末的外贸回暖已弥补了年初业绩下滑的缺口，“就全年的情况而言，基本与往年持平”。对于外贸生意能快速回暖，经销商们认为，总体还是要归结于国内疫情防控取得重大成果、复工复产较快等因素。

银行对外贸企业的贷款数是反映外贸情况的晴雨表。据了解，最近几个月，浙江省农信联社台州办事处已向市里的外贸企业发放贷款超36亿元。台州办事处主要负责人金时江说：“最近很多企业、经销商的融资需求高涨，我们推出了‘关贸E贷’业务，经销商拿着出口报关单就可作为贷款依据，很多经销商申请热情很高。”

推出组合政策，助企业保订单

近大半年来，经销商李一方最大的感受是商务洽谈方式的改变。以往，李一方经常在天上飞来飞去，到各地与客户面对面交谈，再敲定合同订单。现在，他的商谈方式从线下转到了线上，通过互联网来进行业务洽谈。“网上面谈，方便快捷，也不失诚意。”

让李一方受益的是台州近来探索的“互联网+外贸”模式。台州市通过“云展示”“云洽谈”“云对接”等方式，帮助外贸企业拓市场、抢订单，减少疫情对经销各环节的影响。2020年，台州组织线上展会47场，建立台州“云展会”平台，目前已入驻600余家企业，打造集区域名牌推介、全球采购、线上洽谈等功能于一体的综合性展会平台。

除了用好新业态新模式，台州市还陆续推出了一整套稳外贸的举措。

台州建立专门的协调机制，设立出口专班，统筹与出口有关的各项工作。近来当地还出台多项措施，从畅通销售、优化通关、信保支持等方面入手，助推外贸发展。台州各县（市、区）政府联合搭建小微企业政府统保平台，只要企业或经销商在政策性出口信用保险公司投保，就可享受2020年保单存续期间保险费率30%以上降费优惠。

金融扶持方面，台州落实得如何？记者从人民银行台州市中心支行了解到：从对中小微企业贷款“应延尽延”到实施信用贷款支持计划，台州2020年已累计向1069家中小型外贸企业发放贷款483.48亿元。在银行审贷效率上，充分发挥区块链“单据交叉核验”优势，从此前的3至7天提速至1天，极大提升外贸企业融资便利度。

止跌、企稳、回升……在一系列稳外贸政策的支持下，台州中小型外贸企业出口增速在2020年6月实现年内增速首次转正，拉开了全年外贸快速回升的序幕。

倾听企业诉求，现场解决难题

“外贸订单多，原本向供应商采购水泵的流动资金不太够了。”在温岭市大溪镇，台州方联宝进出口有限公司负责人陈卢宾在当地从事水泵经销10多年。最近外贸回暖，出口量骤升，让他感觉资金压力大。

前几天，当陈卢宾发愁时，正开展“服务企业服务群众服务基层”活动（简称“三服务”活动）的农行温岭支行客户经理谢珺来到了公司。了解到企业的困难后，农行温岭支行为企业提供了100万元低利率贷款，一解陈卢宾的燃眉之急。

“点对点”开展“三服务”，助力外贸回暖，当下台州各部门正扎实开展对外贸企业、外贸经销商的服务工作。

在椒江区，区领导近期来到多家企业走访，与企业主、经销商座谈，现场办公解难题。有经销商就表示：“最近企业的产品出口增速快，但是运输用的集装箱比较紧张。”问题提出后，当场得到了协商解决。

“当下的‘三服务’工作非常及时，好比我们瞌睡时的枕头！”座谈采访中，位于路桥区的浙江肯得机电股份有限公司总经理朱宣辉的一番话得到了在场企业家的认同。多个企业主、经销商表示，因为经销方面的各种问题在“三服务”中得以解决，使得货物能够顺利出口，对近期外贸回暖起到了助推作用。

推进外贸继续回升，当地还有何举措？台州市委负责人表示，下一步，将继续强化外贸出口专班运行机制，深化“三服务”，在用足用好各项政策工具、做好政策落地见效的同时，持续深化贸易支持，帮助企业规避贸易风险，推动外贸向稳向好发展。

《 人民日报 》（ 2021年01月07日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)