全国城市轨道交通运营里程达7545.5公里
去年完成客运量175.9亿人次
2021年01月07日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月6日电 （记者刘志强）交通运输部近日对外发布了2020年城市轨道交通运营数据。截至2020年12月31日，全国（不含港澳台）共有44个城市开通运营城市轨道交通线路233条，运营里程7545.5公里，车站4660座，实际开行列车2528万列次，完成客运量175.9亿人次，进站量109.1亿人次，全年未发生一般及以上运营安全责任事故。
2020年，我国新增城市轨道交通线路39条，新增运营里程1240.3公里，较2019年增长20.1％；新增天水、三亚、太原3个城市首次开通运营城市轨道交通。受新冠肺炎疫情影响，全年完成客运量较2019年下降约62.9亿人次，下降26.4％；随着复工复产持续推进，城市轨道交通客运量逐步回升，第四季度已恢复至上年同期的94.1％，对保障城市正常运行发挥了重要作用。
《 人民日报 》（ 2021年01月07日 10 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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