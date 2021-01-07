本报记者 赵展慧

住房和城乡建设事关经济社会发展大局，事关人民群众切身利益。如何落实中央经济工作会议部署的重点任务，推动住房和城乡建设事业高质量发展？记者采访了住房和城乡建设部部长王蒙徽。

紧扣“三个新”，重点抓好八方面工作

记者：贯彻落实中央经济工作会议要求，2021年住房和城乡建设工作将如何开展？

王蒙徽：2021年，住房和城乡建设部的工作将紧扣“三个新”：一是紧扣进入新发展阶段，着力推动“十四五”时期住房和城乡建设事业实现新的更大发展；二是紧扣贯彻新发展理念，着力推进住房和城乡建设发展方式转变；三是紧扣构建新发展格局，着力发挥住房和城乡建设撬动内需的重要支点作用。

具体看，我们将重点抓好八方面工作。一是全力实施城市更新行动，推动城市结构优化、功能完善和品质提升，加快建设宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市。二是坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳妥实施房地产长效机制方案，着力稳地价、稳房价、稳预期。三是加强住房市场体系和住房保障体系建设，大力发展租赁住房，解决好大城市住房突出问题。四是加大城市治理力度，加强城市治理中的风险防控，提升城市安全韧性。五是实施乡村建设行动，提升农房现代化水平，改善农村人居环境。六是加快发展绿色建筑，大力推进建筑节能，为实现碳达峰、碳中和目标作出贡献。七是推进改革创新，建立适应城市更新、乡村振兴、建筑产业转型升级等新要求的体制机制和政策体系。八是加强党的全面领导，加大干部队伍建设力度，切实提高广大干部贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力和水平。

因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展

记者：为促进房地产市场平稳健康发展，2021年住房和城乡建设部将采取哪些举措？

王蒙徽：房地产长效机制实施以来，在各方共同努力下，房地产市场总体运行平稳，基本实现了稳地价、稳房价、稳预期的目标。下一步，我们将坚决落实中央经济工作会议部署，牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，时刻绷紧房地产市场调控这根弦，全面落实房地产长效机制，强化城市主体责任，因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。

一是完善政策协同机制，建立住房与土地、金融联动机制，加强住宅用地管理，完善房地产金融宏观审慎管理体系。加快研究编制“十四五”住房发展规划。二是健全部省市联动管控机制，加强对重点城市的指导，实施精准调控。三是建立监测预警和评价考核机制，常态化开展月度监测、季度评价、年度考核，落实城市主体责任，确保市场稳定。四是完善舆情监测和舆论引导机制，客观解读房地产市场形势和调控政策。五是完善市场监管机制，开展整治房地产市场秩序专项行动，维护群众合法权益。

记者：如何解决好大城市住房突出问题？

王蒙徽：当前，一些大城市房价较高，租赁市场存在供应结构不合理、市场秩序不规范、租赁关系不稳定等问题，新市民、青年人特别是从事基本公共服务人员等群体的住房困难问题比较突出。解决好大城市住房突出问题，要重视解决好这部分群体的住房困难问题。

一是加快构建以保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。保障性租赁住房包括公租房和政策性租赁住房。其中，公租房主要面向城镇户籍住房和收入“双困”家庭，政策性租赁住房主要面向无房新市民。

二是在人口净流入的大城市重点发展政策性租赁住房，会同有关部门加快完善土地、财税、金融等支持政策。比如，单列租赁住房用地计划，探索利用集体建设用地和企事业单位自有闲置土地建设租赁住房等。

三是规范发展住房租赁市场。推动出台《住房租赁条例》，加快完善长租房政策。整顿规范租赁市场秩序，加大对“高进低出”“长收短付”、违规建立资金池等整治力度。降低租赁住房税费负担，对租金水平进行合理调控。

四是支持人口净流入的大城市发展共有产权住房，供应范围以面向户籍人口为主，逐步扩大到常住人口。

五是开展灵活就业人员参加住房公积金制度和住房公积金支持租赁住房发展试点。

实施城市更新行动、乡村建设行动

记者：中央经济工作会议提出实施城市更新行动，中央农村工作会议提出实施乡村建设行动。2021年，住房和城乡建设部将如何推进这两项工作？

王蒙徽：实施城市更新行动，是以习近平同志为核心的党中央准确研判我国城市发展形势，对进一步提升城市发展质量作出的重大决策部署。当前，我国城镇化率已经超过60%，步入城镇化较快发展的中后期，城市发展进入城市更新的重要时期，由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重。实施城市更新行动的内涵是推动城市结构优化、功能完善和品质提升，转变城市开发建设方式；路径是开展城市体检，统筹城市规划建设管理；目标是建设宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市。

2021年，住房和城乡建设部将重点从八个方面全力实施城市更新行动。一是研究制定城镇体系建设方案，构建以中心城市、都市圈、城市群为主体，大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局。二是实施城市生态修复和功能完善工程，合理确定城市规模、人口密度，优化城市布局，提升人居环境质量。三是强化历史文化保护，塑造城市风貌。四是加快建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区。五是加快推进基于信息化、数字化、智能化的新型城市基础设施建设和改造。六是全面推进城镇老旧小区改造。七是统筹城市防洪排涝，系统化全域推进海绵城市建设。八是推进以县城为重要载体的城镇化建设。

我们还将巩固拓展脱贫攻坚成果，做好同乡村振兴的有效衔接，实施乡村建设行动，提升乡村建设水平。一是全面开展乡村建设评价工作，深入查找问题，加快补齐短板。二是着力提高农房品质。深入开展新型农房建设试点，推广装配式钢结构等农房建设方式。以推广水冲式厕所为重点，完善农房功能，提升农房现代化水平。三是加大农村污水垃圾治理力度，持续改善农村人居环境。四是加强县城基础设施和公共服务设施建设，推动建立以县域为单元统筹城乡的发展体系、服务体系、治理体系。

《 人民日报 》（ 2021年01月07日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)