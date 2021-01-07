民生欢歌，旋律更高昂
——推动长江经济带发展座谈会召开五周年综述
2016年1月5日，习近平总书记在推动长江经济带发展座谈会上指出：“当前和今后相当长一个时期，要把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护，不搞大开发。”
2020年11月14日，习近平总书记在全面推动长江经济带发展座谈会上强调：“5年来，在党中央坚强领导下，沿江省市推进生态环境整治，促进经济社会发展全面绿色转型，力度之大、规模之广、影响之深，前所未有，长江经济带生态环境保护发生了转折性变化，经济社会发展取得历史性成就。”
持续向好的水清、天蓝、土净，是一处处河汊与沟渠的蜕变，也是一座座庭院与村庄的焕新……生活在长江经济带的每个人，都有属于自己的答案。
当这些个性化的答案汇聚起来，便是一首旋律高昂的民生欢歌。
生 态
最普惠的民生福祉更殷实
湖南常德安乡县的珊珀湖，宛如依偎在洞庭湖旁的一颗明珠。曾经搬离，如今又搬回湖畔，73岁的刘绍春最清楚，几年来这汪湖水经历了什么变化。
本世纪初，当地引进大型渔业养殖公司，十几年的高密度养殖、高强度投肥，让湖水彻底发黑发臭，蓝藻疯长。2017年，中央环保督察组向湖南省反馈督察情况，其中就包括珊珀湖生态问题。
湖南省、常德市两级推动珊珀湖治理，安乡县全力以赴。全面禁投、环湖截污、重点清淤、多点活水、生态修复，五大治理措施迅速确定。
如今的珊珀湖，传统养殖退出，投资数亿元的补水工程将澧水引入湖区循环。水清岸绿，刘绍春又搬了回来。
近千公里外的浙江桐乡屠甸镇，开饭店的黄瑞梅也感受到了同样的变化。
“以前下水道老是堵塞。”黄瑞梅说，过去各家餐饮店污水都是直排，再怎么清理，都是治标不治本。
如今，屠甸镇安装了30多个三层隔油池。很多餐饮店在厨房接上了油水分离器，拦截的油污由政府回收处理。
长江上游的贵州瓮安县，也经历过大刀阔斧的环境整治行动。开采磷矿数十年，瓮安境内多条河流水体总磷含量严重超标。2016年以来，瓮安县以河长制为抓手，以磷污染治理为着力点，打造水清、岸绿、河畅、景美的江河库生态体系。15家企业停产整治，14.9亿元被投入磷煤矿山开采区生态恢复治理、河道生态治理，实现集中式饮用水源地水质达标率100%。
“全省4697条河湖共设22755名河长，凡是有长流水、能叫得出名字的河流都有河长负责。”贵州省水利厅一级巡视员鲁红卫说。
良好生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。经过大力整治，沿江省市生态环境焕然一新。
生 计
生态改善与民生改善更同步
随着渔民全面撤离，湖南沅江莲花岛上的房屋将被拆除。生态修复后，莲花岛将恢复原貌。
渔民石仲芳夫妇和岛上的两户邻居一起，在沅江城区开了一家鱼馆，希望能在新家园站稳脚跟。
发展产业、务工就业、支持创业、公益岗位、特困救助，当地政府多措并举，为退捕渔民撑起新生活。“对于没有自主就业能力或者意愿的渔民，我们提供‘311就业服务’。”沅江市退捕渔民安置保障“一帮一”办公室主任刘密珍说。“311就业服务”指的是为退捕渔民推荐三次工作、提供一次职业指导、进行一次技能培训。此外，湖南重点水域退捕专业渔民、持证兼业渔民和其他持证生活困难渔民，被纳入养老保险政府补贴范畴，确保专业渔民政府补助部分养老金每月不少于500元。
湖南省发改委数据显示，截至2020年10月，湖南建档立卡渔船20457艘、渔民28148人全部退出，有就业意向的1.6万多名渔民中97%实现转产就业。
2017年，赤水河流域就已开始全面禁渔。次年，贵州全域取缔网箱养殖，全力保护水域生态环境。“将鱼卖出去不如把客人请回来，我们要把养鱼这碗饭吃出新花样来。”野生鱼和网箱鱼退出市场，冯沛涛三兄弟把目光投向生态养鱼。
三兄弟将河边的一片荒地开挖成鱼塘，不投喂任何添加剂饲料，靠引来的河水进行生态养殖，还发动老乡们成立合作社共同发展。在当地政府的扶持下，合作社建设起一座集垂钓、观光、餐饮、民宿于一体的生态园。
依托良好水质，贵州将生态渔业纳入全省12个农业特色优势产业之一，2020年水产品总产量预计达到25.5万吨。
从靠水吃水、攫取资源，到绿水青山、有序利用，沿江省市群众的生产生活方式正在改变。
生 活
新探索绘就的未来更美好
湖南长沙望城区复胜村虢大湾片区，居民虢牡丹家的小院可以垂钓赏花，整洁清爽。屋后有几个不寻常的池子，再看周围，家家户户也大多都有。
地面以下有三个暗池：化粪池、堆沤池、隔油池；地面以上的水塘，则是小型人工湿地。这是望城区在农村试点的“三池一地”生态体系。不同类型的污物进入三池生态处理，再流到人工湿地，经植物净化后方可流进山塘、山坝。
“治水、治厕、治垃圾三治同步，农户生活污水全面截污、治污。和过去那种简单的垃圾清运相比，是根上的变化。”复胜村党总支书记孔迪祥说。
迎来新生活方式的，又何止是农村。放眼长江经济带，“双城生活”乃至“城市群生活”已成热词。
成渝地区双城经济圈建设加快，成渝地区迎来发展新机遇。武汉、长沙、合肥、南昌签署《长江中游城市群建设2021年合作重点事项》，将在政务服务优化、教育科研协作、医保合作深化等方面展开合作。上海、杭州、苏州、合肥等9个城市不断拓深合作，强化区域联动发展、协同创新。
生态环境、基础设施、公共服务共建共享，以人为核心的新型城镇化不断推进……创新、升级、融合，沿江省市正在不断创造更加美好的未来。
《 人民日报 》（ 2021年01月07日 02 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委：五年来长江经济带发展取得五方面历史性成就
- 人民网北京1月5日电（许维娜）5日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会介绍推动长江经济带发展五周年取得的成效，国家发改委、生态环境部、交通运输部有关负责同志出席发布会，并回答记者提问。国家发展改革委基础司司长罗国三指出，五年来推动长江经济带发展取得历史性成就主要体现在五个方面： 一是经济保持持续健康发展。…
相关新闻
- 评论
- 关注