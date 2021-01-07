时速350公里
复兴号高寒动车组亮相
目前进入运行试验阶段
2021年01月07日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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1月6日，我国新型时速350公里复兴号高寒动车组首次在中国铁路北京局集团有限公司北京动车段朝阳动车运用所亮相。该动车组采用了铬钼合金钢螺栓螺母、自动化防冻结功能制动、覆盖防寒材料的供排水管等技术、设备，可适应零下40摄氏度的运行环境。目前，这组动车进入运行试验阶段，有望在我国高寒地区京哈高铁上线运营。图为1月6日拍摄的新型时速350公里复兴号高寒动车组。
新华社记者 陈钟昊摄
《 人民日报 》（ 2021年01月07日 01 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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