汪文正

“黄金周”“小长假”，还有年假、双休日……逢年过节，都是大家“买买买”“吃吃吃”“玩玩玩”的高峰期。

最近，“完善节假日制度，落实带薪休假制度，扩大节假日消费”写入了“十四五”规划建议，引起很多人关注。这将给大家的生活带来哪些改变？是否意味着有更多休假？节假日吃喝玩乐的体验还可以再High一些？

海叔采访了有关部门和专家，这就为大家展望一下“痛痛快快休假、高高兴兴花钱”的未来好时光。

咱们先看看“假日消费”的力量有多大！

来一组数据——

2020年劳动节假期共5天，1.15亿人次游客出行（出门玩一趟花多少钱您可以自己算算）；

2020年国庆节、中秋节假期，全国共接待游客6.37亿人次，旅游收入达4665.6亿元，餐饮住宿日均销售收入增长12.7%，批发零售业日均销售收入同比增长14.1%，假期前7日全国电影票房近37亿元，创历年“十一”黄金周纪录；

刚过去的元旦假期，虽然只有3天，全国重点零售企业日均销售额同比增长6.2%，重点监测商户线下消费规模同比增长7.4%，海南7家离岛免税店销售额同比增长213%……

1月2日，游客在甘肃省张掖市肃南裕固族自治县巴尔斯雪山生态旅游景区游览观光，乐享元旦佳节。杨永伟摄(人民视觉)

商务部的专家告诉海叔，节假日是全年消费实现的重要时点，规模在全年社会消费品零售总额中占比约10%，而且上升得特别快。

统计局的同志也特别有感触：每年春节假日的移动，会扰动1月、2月甚至3月份主要经济指标的同比、环比增速。

所以，扩大消费，还真不能小瞧节假日的潜力！

不过，扩大节假日消费，先要保证“有假可休”。海叔在采访中听到不少人抱怨，“放假赶上加班，钱比平时还花得少”“年休假好几年没休了，真想有时间痛痛快快地游玩消费”。

完善休假制度，是促进节假日消费的保障。近两年，通过上移下借周末调休，原则上只有3天的劳动节“小长假”得以延长到长达5天，多地还探索实施周末“两天半”，鼓励推行周末2.5天弹性作息政策。此次“十四五”规划建议提出完善节假日制度，有望为满足居民节假日消费需求创造更多利好。

有了好制度，还要落实好。早在2007年国务院就已出台《职工带薪年休假条例》，但在一些用人单位，员工“不敢休”、单位“不让休”的情况还存在。这次“十四五”规划建议强调落实带薪休假制度，想必能够有力推动休假的落实，从而保证节假日消费体验。

1月3日，在浙江省湖州市德清县，游客采摘新鲜的小番茄。王正摄（人民视觉）

让大家在节假日痛快消费，还需要商家动动脑筋努努力。

“扎堆出游，到处堵车，住酒店、坐飞机、下馆子、打网约车都比平时贵”“转了一条街，也没看到想买的”——这是很多消费者在节假日期间的真实感受。

节假日消费市场上，许多商品或服务价格偏高且同质化程度高，许多古镇、步行街、纪念品千篇一律；部分行业缺乏有效市场监管，从业者素质良莠不齐；个别地方甚至存在“十个月磨刀、两个月宰客”现象，这无益于促进节假日消费，反而打击了消费者的消费积极性。

当然，有关部门和地方也注意到了这些消费“痛点”，正在从市场整治和产业升级两个方面来加以解决、推动。

专家预计，随着供需两侧同步发力，未来，我国节假日消费也将呈现品质化、便利化、人性化等特点，让消费者买得放心、玩得开心。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)