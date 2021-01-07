吴乐珺

世界银行1月5日发布的最新一期《全球经济展望》报告说，基于对新冠疫苗将广泛推广使用的预估，预计2021年全球经济有望增长4%。中国经济的复苏更为强劲，有望实现增长7.9%。

报告认为，全球国内生产总值在2020年萎缩4.3%后有望在2021年恢复增长。世行建议政策制定者需要实施全面改革，改善公平和可持续经济增长的根本驱动力, 否则世界可能面临“增长失望的十年”。

报告称，由于发达经济体经济收缩幅度较小、中国经济复苏较预期更加强劲，2020年全球经济萎缩程度略低于此前预估。世行认为，中国经济的复苏更为强劲，今年有望实现增长7.9%，反映出被压抑的需求释放及生产和出口恢复速度快于预期。在中国经济回升的带动下，预计东亚太平洋地区的经济增长将在2021年加速至7.4%。

世界银行行长马尔帕斯表示，尽管全球经济似乎已步入温和复苏，但要确保复苏势头，并为今后强劲增长创造基础，决策者仍面临重大挑战，涉及公共卫生、债务管理、预算政策、央行和结构性改革等方面。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)