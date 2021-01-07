本报记者 寇江泽 姚雪青 刘新吾

长江支流大宁河流域的重庆市巫山县小三峡。

新华社记者 王全超摄

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入河排污口，是污染物进入河流的最后一关。

2019年年初，生态环境部启动长江入河排污口排查整治专项行动试点工作，重庆市渝北区、两江新区和江苏省泰州市成为试点。近日，在推进试点整治的基础上，生态环境部向长江经济带11个省市和63个地市交办了入河排污口清单，指导并推动地方解决突出排污问题，这也意味着长江流域排污口整治全面启动。

“以前，水库经常漂着泡沫和塑料袋，现在清澈多了，经常还能看到水鸟。”说起长田沟水库的变化，重庆市民张先生很欣喜。

长田沟水库位于重庆市两江新区，水库的水最终流入嘉陵江。曾经，由于周边小区生活污水管道破裂、库内污染消除不彻底等原因，水库水质一度恶化，并呈中度富营养化。如今，两江新区逐步推进入河排污口排查整治工作，并开展小流域综合治理，长田沟水库重现碧波荡漾的景色。

应查尽查，入河排污口排查整治不留死角

排查整治入河排污口，首先就是要摸清底数，将入河排污口查清楚、数明白。

“重庆地形复杂，植被茂盛，有时排污口会被掩盖，很难发现。”重庆市两江新区生态环境分局工作人员孙国俊说。为此，两江新区向相关部门、镇街、村社搜集资料，了解辖区内水系、市政管网建设、产业分布等情况，划出重点区域；并通过运用卫星遥感监测、无人机航拍、管道潜望镜、管道机器人等智能化设备，让长江入河排污口排查整治不留死角。

江苏南京市雨花区生态环境局监察大队大队长陈国喜告诉记者，南京市2019年启动长江排污口排查整治专项行动工作，并于2020年7月开始进一步对长江点位进行分类核查、监测溯源。“市、区生态环境部门与各相关街道组织成立了17个现场组，对285千米岸线2382个入江排污口逐一核查、溯源。100多名工作人员深入工厂、农村、居民区、建筑施工场地、港口码头，对生产废水、清净下水、生活污水、雨洪排口、养殖废水排口、农田退水等各类型排口全面踏勘。”陈国喜说。

重庆和江苏的探索，是近年来长江经济带11省市推进长江入河排污口排查的一个缩影。生态环境部执法局监督执法一处副处长仇鹏介绍，自2019年1月起，生态环境部与长江经济带11省市协同发力，开展长江入河排污口排查整治专项行动。整个排查历时一年，分批、分步完成了整个长江岸线的无人机航测、人工徒步排查、专家质控式核查等三级排查工作，走遍长江经济带11省市63地市2.4万公里岸线，系统分析长江入河污染排放状况及环境隐患，共发现长江入河排污口60292个，基本实现“有口皆查，应查尽查”目标，为长江生态环境做了一次深入体检。

立行立改，将排污口整治工作贯穿始终

“从排查情况看，排污口数量多、分布广，很多地方基础设施薄弱，大量排污口同时承接了生活污水、企业废水、雨洪水，污水来源错综复杂。由于历史原因，之前大量排口没有纳入日常管理，整治工作量很大。”仇鹏介绍说，作为长江入河排污口整治试点，2019年以来，重庆市两江新区、渝北区以及江苏省泰州市，扎实开展查、测、溯、治四项重点工作，解决了一批疑难问题，摸索出一些可以借鉴和值得推广的经验。

泰州市地处长江下游，沿江水系发达，小河沟密布，点多面广的排污口治理起来非常复杂。泰州市生态环境局党组成员、泰州市生态环境综合行政执法局局长张建军告诉记者，为了有效推进排污口整治，泰州将排污口整治贯穿于排查、监测、溯源、方案编制等工作中，问题导向、立行立改，有效完成一批排污口的整治工作。

“就比如，我们在排查监测时发现，靖江市东兴镇镇区部分雨洪排口水质超标，经溯源为镇区污水管网塌陷淤塞，生活污水混入雨水管排放所致。靖江市立即开展管网综合治理，进行管网疏通，及时完成整改。高港区第一时间关闭3个鱼塘、1个垂钓中心，封堵了35个丧失排水功能的排口。”张建军介绍，截至目前，泰州市列入整治范围的1054个排污口已完成整治870个；2020年，泰州市长江流域水质持续改善。

在重庆市两江新区，入河排污口整治与小流域综合治理被有效结合起来，当地统筹考虑污水排放控制、管网建设、生态修复、流域治理等全过程，系统实施综合整治，提高各环节的运作效率。

位于两江新区悦来桐子湾附近的入河排污口主要承接悦来生态城片区污水，上游等地的雨水也经此流入嘉陵江。“这片区域被污染，一方面是因为雨天道路污染物混入，另一方面是城市生活污水直接进入雨水管道。”两江新区生态环境局副局长蔡建宁说，为解决这一问题，两江新区在规划悦来生态城片区时推行海绵城市建设，严格落实城市、小区、住户雨污分流措施，强化雨污管网工程质量，实施道路初期雨水控制。同时，两江新区生态环境局还对这里加强日常管理，严格整治建筑工地污水乱排现象，定期开展排口水质监测。

据了解，截至目前，两江新区需要整治的56个排污口已完成整治30个，剩余排污口预计在2022年年底完成整治；渝北区需要整治的21个排污口已全部完成整治。截至2020年年底，长江干流重庆段水质为优，42个国考断面水质优良比例首次达到100%，优于国家考核目标4.8个百分点，较2015年上升14.3个百分点。

长效行动，实现排污口长期、有效监管

排污口治理稳步推进，接下来的工作重点在哪里？

“排污口虽小，但涉及生态环境、水利、住建等多个部门。多部门通力协作，是我们高效开展入河排污口排查整治工作的重要保障。”蔡建宁介绍，排污口不仅由各整治责任单位组织验收监测，推进达标销号，还需结合巡河制度将排口纳入河长日常巡查监管，并实施长期动态监控预警。

“2020年1月，生态环境部正式交办长江入河排污口清单，泰州市依托‘健康长江泰州行动’大数据平台，配合搭建泰州市长江入河排污口信息系统，建立长江入河排污口电子台账、构建长江入河排污口电子地图，对入河排污口实施信息化管理。”张建军介绍。

“后续排污口整治工作，将从三方面开展。”仇鹏表示，一是完成排污口监测溯源，掌握排污状况，了解污水来源；二是完成综合整治方案，将所有入河排污口纳入管理，并明确具体治理措施、责任单位和进度安排；三是实施分类整治，立行立改和长期整改相结合，集中力量完成一批突出问题，并持续推进整治工作，提升规范化管理水平。

“原则上，2021年年底前，将完成全部6万多个排污口的分类命名并编码，且依据技术规范完成排污口标志牌设立，制定印发排污口整治方案并完成部分整治任务。之后再经过2—3年努力，基本完成排污口整治工作。”仇鹏说，地方政府要高度重视整治工作，压实责任，同时，实事求是、因地制宜，由易入难，分步推进，坚决反对“一刀切”，杜绝一堵了之、一关了之等简单粗暴行为。

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《 人民日报 》（ 2021年01月07日 14 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)