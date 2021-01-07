引江济淮工程超额完成年度目标任务
2021年01月07日07:51 | 来源：人民网－人民日报
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本报合肥1月6日电 （记者徐靖）记者近日从安徽省发改委获悉：去年以来，引江济淮工程建设快速推进，超额完成年度目标任务。截至2020年12月28日，2020年度共完成投资161.11亿元、占年度计划100.69%。
重大节点工程顺利推进，提前实现“双过半”目标。江水北送段朱集站和龙德加压站相继建成运行，淠河总干渠钢渡槽主跨合龙，东淝河船闸主体顺利完工，中派河大桥、新桥大道桥相继建成通车。
截至目前，共开工79个项目、占总体项目96.34%，8处枢纽开工7处，河渠工程开工95%以上。自引江济淮主体工程开工以来，累计完成投资609.61亿元、占工程总投资69.64%，提前实现施工工期过半、投资任务完成过半的节点目标。
目前，工程建设用地全部获批，征拆工作接近收尾。工程（安徽段）沿线安庆、合肥、亳州等6市25个县（市、区）建设用地均获国家批复，总面积8.99万亩。
《 人民日报 》（ 2021年01月07日 16 版）
(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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