新华社柏林1月5日电 （张雨花）德国联邦劳工局5日发布的月度报告显示，经季节调整后，2020年12月德国失业率为6.1%，与11月持平。

报告显示，经季节调整后，去年12月德国失业人数环比减少3.7万人，至277.6万人。此外，从事短时工作的员工数量持续减少。最新数据显示，去年10月德国从事短时工作的员工数量约为199万人，远低于当年4月近600万人的峰值。

短时工作制是企业遭遇严重经营困难时，德国政府为保障员工不流失或不失业而采取的救济措施，有利于稳定劳动力市场。根据这一制度，德国政府向因新冠肺炎疫情危机导致工作时间缩减的企业员工提供补助，使其实际收入不会大幅下降。

《 人民日报 》（ 2021年01月07日 17 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)