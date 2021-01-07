岳品瑜

2021年伊始，央行新一年工作重点如期披露。1月6日，央行官网显示，日前央行召开2021年工作会议。会议对2020年工作作出总结，并重新明确2021年央行十项工作要点。其中，依旧被放在首要位置的稳健货币政策，由2020年“灵活适度”进一步调整为“灵活精准、合理适度”。同时，央行提出继续构建金融有效支持小微企业等实体经济，绿色金融被作为重点工作单独部署。在防范化解风险方面，加强互联网平台公司金融活动、支付、个人征信业务、金融产品营销等监管力度也再次重申。

货币政策

灵活精准、合理适度

与2020年相同，稳健的货币政策仍是首位。央行提出，完善货币供应调控机制，保持广义货币和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。健全市场化利率形成和传导机制，深化贷款市场报价利率改革，带动存款利率市场化。深化人民币汇率市场化改革，加强宏观审慎管理，引导市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

交通银行宏观经济与政策部高级研究员刘学智指出，从央行披露的工作要点来看，2021年整体货币政策仍然延续稳健的基调，在此基础上，与2020年相比，2021年货币政策从略微宽松状态调整为略微收紧。“整体上是顺周期性货币政策，2021年我国经济增长有明显复苏态势，经济增长对于货币政策调控的依赖程度有所下降。同时，2021年宏观经济主要工作还是在于防范风险，特别要注意稳杠杆。”

刘学智认为，2021年货币政策对于普惠金融、重点制造业等领域的支持力度不会改变。而在扶持小微企业方面，央行在工作会议中提出，要构建金融有效支持小微企业等实体经济的体制机制，并划定了重点范畴，包括继续运用普惠性再贷款再贴现政策。

对此，苏宁金融研究院金融科技研究中心主任孙扬表示，货币政策灵活适度很重要，不搞大收大放、大水灌溉，而是要精细化微操作，做到精准灌溉、精准扶持，精准培育增长点。

防范风险

互联网平台金融活动审慎监管

对于接下来的2021年，央行对持续防范化解金融风险的态度不变。央行指出，在完善风险防范处置长效机制的同时，压实相关主体责任。央行还将范畴由2020年的“互联网金融风险专项整治”拓展至互联网平台公司金融活动。

会议要求，加强互联网平台公司金融活动的审慎监管；强化支付领域监管，个人征信业务必须持牌经营，严禁金融产品过度营销，诱导过度负债，严肃查处侵害金融消费者合法权益的违法违规行为；确保金融创新在审慎监管前提下发展，普惠金融服务质量和竞争力稳中有升。

“近年来，防范化解金融风险是金融领域的一项重点工作，”中国社会科学院金融所金融科技室主任尹振涛指出。尹振涛表示，2021年央行防范化解金融风险工作重点中，提出对于金融科技的要求是一个鲜明的特点。“包括互联网平台的金融活动，强化反垄断和防止资本无序扩张等，均是下一步监管的重点。”

值得关注的是，“个人征信业务必须持牌经营”是央行2021年工作会议新增的重点内容。2020年底，征信业频频传来新消息，第二家开展个人征信业务的机构获批，鹏元征信也领到央行近2000万元大额罚单。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮指出，前期经过一系列治理动作，中国金融体系重点领域的增量风险得到有效控制，并且取得了重要成果，非法集资等活动得到严厉打击。此次提出新的工作目标，一方面既是对前期工作成果的巩固，另一方面也是对前期工作经验的提炼，能够为今后常态化的风险防控明确方向。

深化改革

审慎推进人民币国际化

在回顾2020年取得的成绩时，央行在“金融改革取得新进展”中提到了“人民币国际化再上新台阶”。据Wind数据，2020年离岸、在岸人民币对美元均结束了2018年、2019年连续两年的贬值。2020年开年，人民币对美元中间价时隔两年半重回6.4时代。央行披露的数据显示，1月6日，人民币对美元中间价报6.4604元，上调156个基点。

“稳慎推进人民币国际化”也被作为重点工作单独部署。央行指出，着眼于服务实体经济，顺势而为，促进贸易投资便利化。完善人民币使用相关政策制度。继续推动金融市场高质量双向开放。促进本外币、离岸在岸市场的良性协调发展。

刘学智指出，2020年全年，人民币明显升值。人民币国际化首先要立足于“稳”，避免出现大幅度的波动，“不论是大幅度的升值还是贬值，均不利于人民币国际化的推进”。刘学智表示，“在保证汇率平稳的同时，还要保证资本市场和金融市场的基本平稳，这是推进人民币国际化的基础。”

值得一提的是，日前，央行、国家外汇管理局还决定将境内企业境外放款的宏观审慎调节系数由0.3上调至0.5。“政策调整后，境内企业境外放款的上限相应提高，有利于满足企业‘走出去’的资金需求，也有利于扩大人民币跨境使用，促进跨境资金双向均衡流动。”孙扬认为。

孙扬称，随着人民币国际化程度提高，除了便利于央行之间的货币互换，还会为中国实体经济企业“走出去”，对外贸易和外部投资，提供制度上、政策上的创新扶持，促进我国对外贸易经济的发展。有助于提升实体经济的活力，以及提升我国和世界经济的联系。

“人民币国际化是双向促进，我国引入外资的便利度也会提升。”刘学智表示。

科技应用

稳妥开展数字人民币试点测试

人民币国际化被提上日程，“数字人民币”也再次被提出。2020年，央行在工作会议中提出“继续稳步推进法定数字货币研发”，在经过一年的研发测试后，2021年，央行再次提出“稳妥开展数字人民币试点测试”。

在第十项工作要点“提升金融服务和管理水平”中，央行提到，深入推进支付行业治理现代化。提升金融科技应用和管理水平。稳妥开展数字人民币试点测试。深化征信在数字金融和经济治理中的应用。

2020年8月14日，商务部曾印发《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》，在“全面深化服务贸易创新发展试点任务、具体举措及责任分工”部分提出：在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。

2020年10月以来，数字人民币先后在深圳、苏州等地进行大规模试点，上海、北京等进行小范围测试，期间还实现了双离线支付等新功能。当前，数字人民币正在深圳进行第三次测试，不过，数字人民币的正式推出仍无具体时间表。

在孙扬看来，后续数字人民币试点还会有更多的场景和地区公布，在新的场景中将不断对数字人民币进行完善。“数字人民币按计划有序推进，是非常稳健的。这对于数字人民币发展是非常利好的，众多机构和商家也该未雨绸缪规划迎接数字人民币了。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)