当地时间1月5日，世界银行发布2021年1月期《全球经济展望》报告指出，若2021年能大规模推广新冠病毒疫苗接种，预计2021年全球经济将增长4%。其中，预计中国经济继2020年增长2%之后，2021年将增长7.9%。

报告说，全球国内生产总值在2020年萎缩4.3%后有望在2021年恢复增长。新冠疫情造成数百万人陷入贫困，并可能在今后较长时期抑制经济活动和收入。为支持经济复苏，各经济体近期首要政策重点是控制疫情蔓延，确保迅速且广泛部署疫苗，同时进行投资改革，将更少依赖于政府债务的可持续增长作为目标。

据估计，2020年全球经济活动崩溃的严重程度略轻于此前的预测，主要原因是发达经济体的收缩程度略浅，而中国的复苏更为强劲。与此相反，大多数其他新兴市场和发展中经济体的经济活动受到的影响比预期的更为严重。

在报告中，世行预测亚太地区经济年增长将达到7.4%，将主要由中国经济回升带动。世行预测，中国的经济增速在2021年将攀升至7.9%，反映出被压抑的需求释放和生产及出口恢复速度快于预期。由于中国快速增长，新兴市场和发展中经济体GDP总量在2020年收缩2.6%之后，预计将在2021年增长5%。

在发达经济体，在感染率回升之后三季度刚刚出现的反弹陷入停滞，显示复苏进程缓慢且充满挑战。在2020年据估计收缩3.6%之后，预计2021年美国GDP增长3.5%。在欧元区，继2020年下滑7.4%之后，预计今年产出增长3.6%。日本的经济活动在刚刚过去的一年收缩5.3%，预计2021年增长2.5%。

报告同时指出，全球经济增长前景仍然高度不确定，可能出现不同的增长结果。在感染率持续上升、疫苗延迟推出的不利情况下，2021年全球经济增长可能被限制在1.6%。但如果疫情得到有效控制，疫苗接种进程加快，全球经济增长或可提升至近5%。

值得注意的是，疫情还引发新兴市场和发展中经济体债务水平激增，政府债务占GDP的比重上升了9个百分点，创下1980年代后期以来最大增幅。世界银行对此警告称：“全球需要迅速采取有力行动，确保最新一波债务不会以债务危机结束。降低债务水平将是某些国家恢复偿付能力的唯一途径。”

报告援引世界银行行长马尔帕斯的话说，尽管全球经济看似已步入温和复苏，但要确保复苏势头，为强劲增长创造基础，决策者仍面临重大挑战，涉及公共卫生、债务管理、预算政策、央行和结构性改革等方面。他表示，为克服疫情影响、应对投资风险，需大力改善营商环境，提高劳动力和产品市场灵活性，加强透明度和治理。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)