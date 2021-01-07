曹政 孙奇茹

本报记者 曹政 孙奇茹

“虾米没有结束，只是以另一种方式留在了大家的记忆里……”停服的最后一刻，虾米音乐依然不忘再文艺一把，在APP上发出一份“自传最终章”来跟网友们道别。

音乐有多伤感，现实就有多残酷。诞生于2008年的虾米音乐，是国内最早探索在线音乐模式的平台之一，2013年被阿里收购时一度风光无限。但在争夺版权与流量的大战中，虾米音乐连连错失良机，最终走向被资本抛弃的结局。

背靠大树终被阿里放弃

“江湖传闻，虾米音乐将于明年1月关闭，一个时代要结束了吗？”早在去年11月，备注为“前华纳音乐/环球音乐中国区市场总监”的相征在微博上爆料了虾米音乐将关闭的消息。

如今传闻坐实——5日上午，虾米音乐发出“告别信”称，因业务发展上的调整，将在2021年2月5日停止服务，并从1月5日开始停止账号注册、会员充值、专辑购买等服务，开启用户个人资料与资产处理通道。

虾米关停的消息公布后，不少用户在社交网络上宣泄着惋惜之情：

“真的好难过好崩溃，用了12年，我的所有秘密都在里面。”“连续签到3595天，你让我如何说再见。”“虾米和科比的意义一样，都是青春啊。”……

对于曾经在虾米上留下诸多回忆和记录的老用户，虾米音乐官方给出了个人资料和资产处理建议，用户可以将在虾米音乐创建的歌单/收藏的歌单导出至其他音乐平台继续使用。收藏的歌曲、最近收听的歌曲、专辑也可以通过创建歌单的方式导出。

2006年萌芽，2008年正式运营的虾米音乐，因文艺且有质感的页面设计、语言表达、音乐推荐模式吸引了一大批年轻用户。虾米有过一段文绉绉的自我介绍：“2006年的第一场雪，一群爱音乐的人在杭州的一家小咖啡屋开始了他们的追梦旅程。从一开始，他们就知道，这条路并不平坦，但是他们却为之血脉偾张。”

这段追梦之旅的转折点出现在2013年虾米被阿里收购之际。当时人们以为虾米音乐将一路光芒万丈。但没过几个月，阿里很快又把天天动听收入囊中，并在2015年将二者合并升级为阿里音乐。2019年9月，阿里巴巴又作为领投方参与了网易云音乐7亿美元的融资。当时业界就揣测，阿里可能战略性放弃虾米。

在版权争战中败下阵来

为什么阿里选择了网易，而非虾米？

“腾讯音乐现在一家独大，网易云音乐是唯一能够挑战腾讯音乐的。”Fastdata极数数据分析负责人郭亮分析，阿里在做内容上是短板，阿里文娱在音乐上的战略比较摇摆，如果阿里想在这个赛道上有存在感，就必须去绑定第二名。

来自Fastdata极数的一份报告显示，截至2020年10月，中国在线音乐月活用户达到6.2亿，预计2020年在线音乐的产值会超过140亿元。但寡头市场依然形成，稳居第一位的腾讯音乐，成为中国最大的音乐平台，旗下拥有QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐等，对第二名的网易云音乐形成了碾压态势。

相比之下，虾米音乐近几年的用户体验愈发不佳。“连周杰伦的歌都听不了，还怎么跟别人竞争？”一位虾米用户一语道出版权问题在后期给虾米带来的体验问题。

“这是一个非常烧钱的行业，各平台都在抢着买版权，从而筑起更高的竞争壁垒。”郭亮说。

虾米音乐错过了购买版权的最佳时机。而上市后的腾讯音乐版权扩张能力急剧增强，在国内已是无人能敌，还交叉持股横向结盟全球音乐流媒体巨头Spotify、入股全球音乐版权巨头环球音乐、交叉持股华纳及索尼，实现与产业链上游的版权方结盟。

艺恩数据显示，2015年到2016年，QQ音乐的曲库规模达到1500万首，而虾米音乐只有400万首；艾瑞咨询报告也显示，2016年，腾讯音乐三大在线音乐平台的版权覆盖率已达90%，阿里音乐则只有20%。

据悉，虾米音乐并未彻底放弃音乐服务，将依托全新的音螺平台进行音乐内容分发合作，音乐场景覆盖线上视听、线下空间、车载系统、智能终端等。

短视频“吸”走音乐应用时长

在线音乐平台的惨烈争夺中，虾米音乐不是第一个倒下的，也不会是最后一个。

Fastdata极数披露，2020年10月，中国在线音乐付费用户已经超过700万，付费听歌已经被用户普遍接纳，尤其是年轻用户更具付费意愿，付费收入也成为了这些平台的重要收入来源。不过，用户周均使用时长为105.8分钟，这是在线音乐使用时长首次出现下滑。

“短视频‘时间黑洞’特征明显，不断抢占音乐应用的用户时间。”郭亮说，在线音乐APP使用时长大幅下降的用户，抖音、快手等其它文娱APP的使用时长却是在增加的。

“听者和歌者，为什么巨大的市场需求却无法很好养活一个为我们带来生命升华的创作群体？”虾米音乐官网的自我介绍中留着这样一个疑问。如今，虾米用自己的“绝响”再度抛出这个困惑。

虾米音乐关停之后，在线音乐赛道的头部企业暂时只剩下腾讯音乐集团和网易云音乐。但中娱智库创始人兼首席分析师高东旭认为，未来的音乐赛道肯定不是一到两家独大，虽然追赶的难度越来越大，但仍然会出现新的音乐平台争夺终端消费者。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)