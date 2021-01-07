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今年世界经济预计将走向复苏

2021年01月07日08:03 | 来源：北京日报
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　　据新华社北京1月6日电 世界银行5日发布最新一期《全球经济展望》报告说，由于新冠疫情持续蔓延，2021年上半年世界经济仍将处于低迷状态，预计今年全球经济将增长4%，中国经济将增长7.9%。

　　其他多家金融机构近期也陆续发布经济展望报告，对2021年世界经济走势作出预测。这些机构普遍认为，由于疫情影响还在持续，2021年世界经济或将开局不顺，但新冠疫苗普及和更多财政刺激政策生效将助力世界经济复苏。

　　摩根大通公司预计，2021年世界经济将增长5%。虽然年初增长势头不强，但随着疫苗研制成功，对人员流动限制逐步解除，2021年全年经济增长前景较为乐观。

　　明晟公司分析师预计，2021年世界经济将增长6.4%，首先由新兴市场引领，其次是欧美发达经济体。全球经济将经历V型复苏。

　　美国银行全球研究部预测，2021年世界经济将增长5.4%。高盛集团预测，2021年世界经济将增长6%，但就业复苏步伐将较缓慢。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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