据国家发展改革委6日消息，为搭建绿色发展促进平台，不断提高绿色产业发展水平，国家发展改革委办公厅、科技部办公厅联合印发通知，经省级发展改革委审核推荐、专家评审、网上公示等程序，确定天津经济技术开发区等31家为绿色产业示范基地。

通知要求，各级发展改革、科技部门和园区所在地要充分发挥各方优势，对绿色产业示范基地建设加强跟踪指导和动态管理，加大政策支持力度，及时研究解决建设过程中出现的新情况、新问题。

通知透露，省级发展改革、科技部门要指导园区所在地、园区管理机构聚焦推动绿色产业集聚、提升绿色产业竞争力、构建绿色技术创新体系、打造运营服务平台、完善政策体制机制等重点任务，结合园区实际情况和发展需求，编制《绿色产业示范基地建设方案》，形成特色鲜明、亮点突出的绿色产业示范基地建设实施路径和政策措施。各绿色产业示范基地建设方案于2021年3月31日前报送国家发展改革委、科技部。

具体推进基地建设方面，通知明确，在示范基地建设过程中，园区管理机构要对建设方案进行细化分解，制定时间表、路线图，明确责任主体和责任人，提出年度重点任务和进度安排，确保示范基地建设取得实效。

另外，示范基地建设要进一步明确绿色主导产业，提高绿色产业集聚度；要积极培育绿色产业龙头企业，提升绿色产业竞争力；要加快构建市场导向的绿色技术创新体系，深入推进“产学研金介”深度融合，加强绿色技术研发、示范、推广力度，推动绿色产业高质量发展；要因地制宜强化基础设施共建共享，推进园区土地集约利用、资源循环利用、能源梯级利用、污染物集中处理处置，争做绿色发展引领者；要切实加强园区管理，严禁上马高耗能、高污染项目。

在做好经验总结推广上，通知要求园区所在地、园区管理机构要及时总结工作进展情况，形成可复制、可推广的经验模式、发展案例和成功做法；要按年度总结工作进展情况并按程序上报。国家发展改革委、科技部将适时组织开展经验交流及推广活动，切实发挥示范基地率先示范作用。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)