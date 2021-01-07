2021年伊始，“专精特新”中小企业迎来密集利好。记者从多方获悉，我国将实施中小企业专业化能力提升工程，健全优质企业梯度培育体系，力争通过3-5年时间，遴选公告万家“专精特新”小巨人企业，培育十万家省级“专精特新”中小企业。同时政银合作也密集落地，推动金融资源进一步向“专精特新”中小企业、创业创新企业等集聚。

中国国际经济交流中心副研究员王成仁向《经济参考报》记者表示，“专精特新”中小企业长期专注细分市场、创新实力较强、市场占有率高、配套能力突出，是产业链供应链的关键节点，对提升产业链供应链现代化水平具有支撑作用。

当前新一轮支持举措正在加紧谋划。工信部规划司司长卢山日前在国新办发布会上表示，“十四五”期间，将加快提升企业技术创新能力，尤其是培育一批创新能力强、在细分市场占有率比较高、掌握关键核心技术的专精特新“小巨人”企业，甚至培育一批制造业单项冠军企业。此外记者日前从工信部获悉，我国将实施中小企业专业化能力提升工程，健全优质企业梯度培育体系，力争通过3-5年时间，遴选公告万家“专精特新”小巨人企业，培育十万家省级“专精特新”中小企业。

地方也加紧行动。例如北京日前提出2021年计划新认定北京市“专精特新”中小企业1000家，向国家申请新认定专精特新“小巨人”企业100家，同时发现一批隐形冠军企业，通过上市培育打造更加贴合不同层次、服务券支持等“专精特新”服务包，打造更加贴合不同层次体系中小企业特质的发展环境。

值得关注的是，政银合作正密集落地加大资金支持。工信部1月6日消息，工信部将与中国建设银行深化合作，通过产业政策与金融政策协同、实体部门与金融部门联动，共同推动缓解中小企业融资难问题，促进金融资源向“专精特新”中小企业、创业创新企业等集聚。地方上，新疆工信厅日前与中国银行新疆分行新签订的融资服务实施方案，今后三年间将累计提供30亿元授信，支持“专精特新”中小企业发展壮大。此外，北京将探索区域股权市场改革，在区域性股权市场设立“专精特新板”。

王成仁表示，下一步需进一步强化税收、金融等普惠性政策支持。在中小企业发展专项资金中设立中小企业“专精特新”发展专项，研究实施“技术开发准备金”制度，扩大研发费用加计扣除政策扶持范围。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)