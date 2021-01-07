记者1月6日从中国人民银行网站获悉，2021年中国人民银行工作会议1月4日上午以视频形式召开。会议部署今年人民银行十项重点工作，包括“稳健的货币政策要灵活精准、合理适度”、“继续发挥好结构性货币政策工具和信贷政策精准滴灌作用，构建金融有效支持小微企业等实体经济的体制机制”以及“落实碳达峰碳中和重大决策部署，完善绿色金融政策框架和激励机制”等。

会议指出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。完善货币供应调控机制，保持广义货币和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。健全市场化利率形成和传导机制，深化贷款市场报价利率改革，带动存款利率市场化。深化人民币汇率市场化改革，加强宏观审慎管理，引导市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

会议还指出，继续发挥好结构性货币政策工具和信贷政策精准滴灌作用，构建金融有效支持小微企业等实体经济的体制机制。延续实施普惠小微企业贷款延期还本付息和普惠小微企业信用贷款两项直达实体经济的货币政策工具。继续运用普惠性再贷款再贴现政策，引导金融机构加大对“三农”、科技创新、小微和民营企业等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。牵头发挥金融支持小微企业政策合力。做好脱贫攻坚与乡村振兴金融服务有效衔接。特别需要指出的是，此次会议特别提出，“落实碳达峰碳中和重大决策部署，完善绿色金融政策框架和激励机制”，这一提法在近年来为首次。

中国民生银行首席研究员温彬表示，此次工作会议的核心之一还是强调金融对实体经济的支持，在货币政策上体现为货币政策要灵活精准、合理适度。从总量上看，今年宏观经济处于恢复性增长的趋势和背景下，货币政策要保持宏观杠杆率稳定，与此同时，广义货币和社会融资规模增速要同名义经济增速基本匹配。从结构上看，货币政策则将更为精准地聚焦一些重点领域和薄弱环节，如科技创新、绿色金融以及小微民企等。

会议还提出，持续防范化解金融风险。招联金融首席研究员董希淼表示，近一段时间以来，我国金融管理部门出台了一系列措施，加大力度整治金融市场乱象和资本无序扩张，加强反垄断规制。特别是对于以监管套利、无序扩张为主要形式的“伪创新”，坚决予以整治和取缔，着力构建公平有序的市场秩序，促进金融业稳健发展。“防范金融风险是金融工作永恒的主题，要通过新技术、新方法的运用，更加精准地防控风险。”他说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)