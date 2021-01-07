破解实体融资难题仍是2021年信贷政策着力点。近期，多部门密集部署，加码小微企业支持力度，普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划延期至3月31日，普惠型小微企业贷款“两增两控”考核指标也被纳入商业银行绩效评价。同时，绿色发展领域成为信贷支持新重点，在碳中和目标下，银行信贷业务将进一步向低碳产业倾斜。业内预计，2021年我国绿色金融业务规模有望达到约16万亿元。此外，2021年信贷也将呈现“有保有压”局面，房地产融资成为主要受控领域，预计2021年新增房地产贷款额度将进一步压缩，但房地产贷款中的保障性住房开发贷款将受到政策支持。

小微企业支持政策持续加码

人民银行等五部门近日发布通知明确，普惠小微企业贷款延期还本付息政策、普惠小微企业信用贷款支持政策均延期至2021年3月31日。对于2021年1月1日至3月31日期间到期的普惠小微企业贷款，按市场化原则“应延尽延”。对于银行因执行相关政策产生的流动性问题，人民银行综合运用多种货币政策工具，保持银行体系流动性合理充裕。

此外，财政部日前印发《商业银行绩效评价办法》，财政部有关负责人表示，本次评价导向更加突出服务实体经济等综合经济效益。新增服务国家发展目标和实体经济评价维度，如普惠型小微企业贷款“两增两控”考核指标等，促进商业银行更加有效响应国家宏观政策。

分析指出，延期还本付息等小微企业支持政策体现了政策的连续性、稳定性，有利于市场主体和社会经济稳步复苏。东方金诚首席宏观分析师王青表示，考虑到小微企业受疫情影响较大，还需要一段时间恢复元气，货币政策在2021年不会出现“急转弯”，在信用贷款等政策支撑下，企业融资成本也将稳定在较低水平。

2020年上半年，为帮助小微企业渡过难关，人民银行等五部委创新推出普惠小微企业贷款延期支持工具、普惠小微企业信用贷款支持计划两项直达实体经济的货币政策工具。人民银行行长易纲日前在新年致辞中透露，截至2020年12月31日，银行已累计完成对6万多亿元贷款的延期还本付息，累计发放3万多亿元普惠小微信用贷款，支持3000余万户经营主体，实现1.5万亿元金融系统向实体经济让利目标。

王青判断，2021年小微企业占比较高的服务业将逐渐复苏，这些企业的信贷融资需求还有较大扩张空间。为进一步巩固经济修复势头，夯实稳就业基础，2021年政策面对小微企业信贷融资的支持力度不会减弱，银行新增普惠小微企业贷款规模将进一步扩大。

绿色发展将成信贷支持新重点

除了支持小微企业的政策不断加码，下一步，科技创新、绿色发展等社会经济重点领域的金融支持也将进一步强化。其中，在碳中和目标下，绿色金融发展有望驶入“快车道”。

人民银行货币政策委员会2020年第四季度例会提出，构建金融有效支持实体经济的体制机制，完善金融支持创新体系，围绕创新链和产业链打造资金链，形成金融、科技和产业良性循环和三角互动，引导金融机构增加制造业中长期贷款，努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应，以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。

王青预计，2021年监管层将调整银行业考核指标，引导信贷资金重点流向科技创新和绿色发展领域，这将是未来结构性货币政策的重要发力点。其中，绿色发展领域成为信贷支持新重点。

兴业研究首席绿色金融分析师钱立华表示，碳中和目标下，银行金融业务发展的重点领域面临调整。首先，商业银行金融业务支持的行业结构面临调整。随着碳中和目标的提出，我国经济产业结构转型将进一步深化，银行的信贷业务也需要进一步向低碳产业倾斜，加强对绿色产业的支持。其次，气候投融资将日益成为银行绿色金融重要领域。

央行数据显示，2020年以来我国绿色贷款保持较快增长。截至2020年6月，我国绿色信贷余额已逾11万亿元，位居世界第一；绿色债券存量规模约1.2万亿元，位居世界第二。2020年三季度末，我国本外币绿色贷款余额比年初增长16.3%，高于同期整体贷款增速。

中国银行日前发布的《全球银行业展望报告》预计，2021年我国绿色金融业务规模有望达到16万亿元左右。

王青表示，绿色金融债是银行拓宽绿色信贷资金来源的重要方式，未来可重点考虑加大发行力度。预计在政策引导下，2021年绿色金融债发行量有望结束过去两年以来的持续下滑势头；未来新版绿色债券支持项目目录实施后，个人绿色建筑按揭贷款、新能源汽车按揭贷款等绿色消费有望纳入支持范围。

房地产融资或进一步压降

业内预计，2021年信贷呈现“有保有压”局面，在信贷资金加大对科技创新、小微企业和绿色发展支持的同时，房地产融资将成为主要受控领域。

央行、银保监会日前发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，对商业银行房地产贷款集中度划定“房地产贷款占比和个人住房按揭贷款占比”两道红线，并根据金融机构资产规模、机构类型等因素，分五个档次设定房地产贷款集中度上限管理的差异化要求。

中泰证券银行业首席分析师戴志锋表示，从本次政策对地产贷款实施分档管理要求可以看出，房地产开发贷款和个人住房贷款均给予大型银行政策倾斜，而对于中小型银行特别是县域金融机构，政策意图引导其回归本源，降低房地产贷款的集中度，从而有序引导银行信贷投向实体经济。

王青预计，2021年新增房地产贷款额度将进一步压缩。“2021年末房地产贷款增速或将从2020年9月末的12.8%降至9.0%左右。这将是该指标自2005年有历史记录以来首次降至两位数以内。其中，占主体的居民房贷增速将回落至12.0%附近，企业房产开发贷增速将出现较低的个位数增长，企业地产开发贷则将延续负增长。”王青表示。

作为“房住不炒”的重要组成部分，租赁住房建设有望获得资金支持。中央经济工作会议提出，“要高度重视保障性租赁住房建设，加快完善长租房政策”“土地供应要向租赁住房建设倾斜，单列租赁住房用地计划”。王青称，这可能意味着2021年房地产贷款中的保障性住房开发贷款将受到政策支持，从而结束2018年一季度以来增速持续下滑的局面。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)