潘丽君

因新冠肺炎疫情冲击全球经济，股市在2020年经历了惊涛骇浪的一年。分析人士表示，在新冠疫苗推广接种、全球经济复苏前景和各国宽松货币政策持续等多重利好下，2021年全球股市值得期待，但风险因素仍然存在，市场还可能出现震荡波动。

研究机构对新一年股市行情普遍给出较为乐观的预测。摩根士丹利认为，疫情带来的社会和经济不确定性不会突然消失，但从投资角度看，2021年或将回归常态。预计全球主要股票市场今年企业盈利将出现25%至30%的增长，企业杠杆率将大幅下降。

摩根大通分析师认为，在各国央行宽松货币政策和政府财政支持的背景下，复苏、再通胀和循环将为2021年市场和经济走势奠定基础。

高盛也看好今年的全球股市，认为当下既是未来三年左右全球经济复苏周期的起点，也是企业盈利基本面复苏的起点，股市投资风格或将出现从科技股“一枝独秀”到传统行业、周期板块“百花齐放”的轮动态势。

全球最大资管公司贝莱德在其发布的《2021年展望报告》中表示，随着疫苗的进展，全球经济重启将加速，并将全球股票评级从中性上调至增持。

从地区看，多家研究机构虽然整体看好美国股市的表现，但考虑到汇率和股票估值等因素，认为2021年美国股市的表现将逊于新兴市场和英国等发达经济体股市。

瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔指出，对经济敏感的市场，其中许多在2020年表现不佳，但到2021年很可能跑赢大盘，投资人可多关注亚洲和新兴国家，通盘考虑全球因素，为下一轮股市走高进行多元化投资。

疫情发展态势及其影响的经济走势将成为笼罩2021年全球股市的一大不确定性因素。美国能否出台更多货币和财政刺激措施、欧盟是否效仿，以及美国的政治格局也将成为关注重点。

美国扎克斯投资管理公司首席执行官米切·扎克斯表示，投资者通常无法预测市场走向，明智的做法是将情绪和政治信念与投资决策过程区分开来。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)