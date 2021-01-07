全球股市前景向好风险犹存
因新冠肺炎疫情冲击全球经济，股市在2020年经历了惊涛骇浪的一年。分析人士表示，在新冠疫苗推广接种、全球经济复苏前景和各国宽松货币政策持续等多重利好下，2021年全球股市值得期待，但风险因素仍然存在，市场还可能出现震荡波动。
研究机构对新一年股市行情普遍给出较为乐观的预测。摩根士丹利认为，疫情带来的社会和经济不确定性不会突然消失，但从投资角度看，2021年或将回归常态。预计全球主要股票市场今年企业盈利将出现25%至30%的增长，企业杠杆率将大幅下降。
摩根大通分析师认为，在各国央行宽松货币政策和政府财政支持的背景下，复苏、再通胀和循环将为2021年市场和经济走势奠定基础。
高盛也看好今年的全球股市，认为当下既是未来三年左右全球经济复苏周期的起点，也是企业盈利基本面复苏的起点，股市投资风格或将出现从科技股“一枝独秀”到传统行业、周期板块“百花齐放”的轮动态势。
全球最大资管公司贝莱德在其发布的《2021年展望报告》中表示，随着疫苗的进展，全球经济重启将加速，并将全球股票评级从中性上调至增持。
从地区看，多家研究机构虽然整体看好美国股市的表现，但考虑到汇率和股票估值等因素，认为2021年美国股市的表现将逊于新兴市场和英国等发达经济体股市。
瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔指出，对经济敏感的市场，其中许多在2020年表现不佳，但到2021年很可能跑赢大盘，投资人可多关注亚洲和新兴国家，通盘考虑全球因素，为下一轮股市走高进行多元化投资。
疫情发展态势及其影响的经济走势将成为笼罩2021年全球股市的一大不确定性因素。美国能否出台更多货币和财政刺激措施、欧盟是否效仿，以及美国的政治格局也将成为关注重点。
美国扎克斯投资管理公司首席执行官米切·扎克斯表示，投资者通常无法预测市场走向，明智的做法是将情绪和政治信念与投资决策过程区分开来。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委：五年来长江经济带发展取得五方面历史性成就
- 人民网北京1月5日电（许维娜）5日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会介绍推动长江经济带发展五周年取得的成效，国家发改委、生态环境部、交通运输部有关负责同志出席发布会，并回答记者提问。国家发展改革委基础司司长罗国三指出，五年来推动长江经济带发展取得历史性成就主要体现在五个方面： 一是经济保持持续健康发展。…
相关新闻
- 评论
- 关注