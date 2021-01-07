济民制药6日发布公告称，公司及相关人员收到了中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书《关于对济民健康管理股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》。

《警示函》显示，浙江证监局发现济民制药存在以下问题：2020年12月26日，公司披露《全资子公司签订重大合同的公告》，称“公司全资子公司聚民生物与美国RTI公司签订《生产协议第二次修订案》，涉及9亿支安全注射针（EasyPoint）和安全注射器（VanishPoint）产品，总金额约为5.4亿元人民币”“自2021年1月1日起30个月内，将安全注射针（EasyPoint）和安全注射器（VanishPoint）的单价提高0.005美元/支，直至RTI采购达到9亿支上述相关产品”，经查，2020年4月，公司全资子公司聚民生物与美国RTI公司签订《生产协议第一次修订案》，对RTI出售安全注射器（VanishPoint）的单价降低0.005美元/支，但公司未披露上述降价信息。公司对同类事件进行选择性披露，未遵循信息披露一致性原则。

浙江证监局认为，上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定，济民制药董事长李丽莎、总裁田云飞、董事会秘书张茜对上述违规行为负有主要责任。按照相关规定，对其分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

济民制药表示，公司及公司管理层高度重视上述《警示函》所指出的问题，公司及相关责任人将认真吸取教训，并及时向浙江证监局报送相关书面文件。

济民制药近期股价暴跌。截至2021年1月6日的15个交易日内，该公司股价从41.79元滑落至12.16元，累计下跌70.90%，其中，2020年12月16日至2020年12月29日该股连续10天跌停。济民制药曾于连续跌停期间发布全资子公司聚民生物签订重大合同的公告，但该消息未能阻止股价跌势。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)