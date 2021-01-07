人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

济民制药因信披违规收警示函

2021年01月07日08:09 | 来源：经济参考报
小字号

　　济民制药6日发布公告称，公司及相关人员收到了中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书《关于对济民健康管理股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》。

　　《警示函》显示，浙江证监局发现济民制药存在以下问题：2020年12月26日，公司披露《全资子公司签订重大合同的公告》，称“公司全资子公司聚民生物与美国RTI公司签订《生产协议第二次修订案》，涉及9亿支安全注射针（EasyPoint）和安全注射器（VanishPoint）产品，总金额约为5.4亿元人民币”“自2021年1月1日起30个月内，将安全注射针（EasyPoint）和安全注射器（VanishPoint）的单价提高0.005美元/支，直至RTI采购达到9亿支上述相关产品”，经查，2020年4月，公司全资子公司聚民生物与美国RTI公司签订《生产协议第一次修订案》，对RTI出售安全注射器（VanishPoint）的单价降低0.005美元/支，但公司未披露上述降价信息。公司对同类事件进行选择性披露，未遵循信息披露一致性原则。

　　浙江证监局认为，上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定，济民制药董事长李丽莎、总裁田云飞、董事会秘书张茜对上述违规行为负有主要责任。按照相关规定，对其分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

　　济民制药表示，公司及公司管理层高度重视上述《警示函》所指出的问题，公司及相关责任人将认真吸取教训，并及时向浙江证监局报送相关书面文件。

　　济民制药近期股价暴跌。截至2021年1月6日的15个交易日内，该公司股价从41.79元滑落至12.16元，累计下跌70.90%，其中，2020年12月16日至2020年12月29日该股连续10天跌停。济民制药曾于连续跌停期间发布全资子公司聚民生物签订重大合同的公告，但该消息未能阻止股价跌势。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：五年来长江经济带发展取得五方面历史性成就
　　人民网北京1月5日电（许维娜）5日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会介绍推动长江经济带发展五周年取得的成效，国家发改委、生态环境部、交通运输部有关负责同志出席发布会，并回答记者提问。国家发展改革委基础司司长罗国三指出，五年来推动长江经济带发展取得历史性成就主要体现在五个方面： 一是经济保持持续健康发展。…
发改委：长江经济带发展现三方面转折性变化
　　人民网北京1月5日电（许维娜）5日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会介绍推动长江经济带发展五周年取得的成效，国家发改委、生态环境部、交通运输部有关负责同志出席发布会，并回答记者提问。国家发展改革委基础司司长罗国三指出，长江经济带发展转折性变化主要表现在三个方面： 一是干部群众的思想意识发生了根本变化。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved