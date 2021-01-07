1月4日，上海国际航运研究中心发布的2020年第四季度中国航运景气报告显示，2020年第四季度中国航运景气指数达到122.63点，大幅提升至较为景气区间，并比2017年最高点高出2.68点，景气指数创历史新高；中国航运信心指数为141.15点，比上季度上涨25.52点，进入较为景气区间，所有企业信心指数均大幅上涨，企业家们对市场经营充满信心。

展望2021年，上海国际航运研究中心航运发展研究所所长周德全表示，预计第一季度中国航运景气指数为106.21点，比2020年第四季度下降16.42点，进入微景气区间；中国航运信心指数预计为128.76点，比2020年第四季度下降12.39点，依然维持在较为景气区间。虽然航运服务企业景气指数将再次跌入不景气区间，但航运服务企业家们经营信心依旧充足，船舶运输企业和港口企业景气指数及信心指数依然维持在景气线以上，市场整体情况预计持续好转。

根据中国航运景气调查显示，2021年第一季度集装箱运输企业的景气指数值预计为138.59点，比2020年第四季度下降14.47点，回落至较为景气区间；集装箱运输企业的信心指数预计为166.44点，比2020年季度下降6.25点，信心指数维持在较强景气区间，企业家们持续看好集装箱运输行业。

预计港口企业经营依旧乐观。根据中国航运景气调查显示，2021年第一季度，港口企业景气指数预计为113.31点，比2020年第四季度下降14.16点，仍维持在景气线之上，进入相对景气区间，经营状况持续转好；港口企业信心指数预计为133.13点，比2020年第四季度下降16.96点，由较强景气区间回落至较为景气区间。总体来看，中国港口企业经营较为乐观，且港口企业家们对未来行业发展信心充足。

2020年，在国际经济形势变化及全球疫情蔓延的影响下，航运市场跌宕起伏，但国际航线缺箱问题却掀起了全球航运市场新一轮繁荣。根据中国航运景气调查显示，有73.44%的港航企业认为2021年航运市场或将延续今年良好态势，市场运价平稳向好，其中，4.42%的企业认为运价会大幅上涨20%以上；38.05%的企业认为会小幅增长5%~20%；30.97%的企业认为市场运价与今年基本持平。仅有26.56%的企业认为市场运价将会出现下行。

与此同时，2020年8月以来，受疫情引起的全球物流效率下降等因素影响，集装箱的紧缺问题凸显，市场上更是“一箱难求”。根据中国航运景气调查显示，超九成集装箱企业表示缺箱问题将会持续3个月及以上。因此，集装箱缺箱问题短期内依然存在，集装箱运输市场运价将持续受空箱短缺问题影响，集装箱企业需要采取有效措施来应对缺箱问题。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)