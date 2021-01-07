刘 昕

□本报记者 刘 昕

2020年的最后一天，太原武宿综合保税区内，武宿综合保税区跨境电商监管中心与跨境电商零售一般出口业务试运行仪式一并启动。此举被看作是打通中国（太原）跨境电子商务综合试验区进出口双通道的重要落子。

无论是传统制造和水陆交通发达的省市，还是地域产业各有特色的内陆省份，都在增长迅猛的跨境电商产业链中主动作为、努力跟上、纷纷“抢滩”跨境电商发展红利。

当天上午，在订单、支付单、物流单“三单对碰”后，山西华远陆港跨境电子商务有限公司等3家企业的136个快递包裹被通关放行。由此，玻璃器皿、地毯等山西特色商品以及玩具、日用百货等商品踏上发往英国、澳大利亚、加拿大等10个国家的旅途。作为山西省第一个也是目前唯一一个综合保税区，2020年6月才开通跨境电商零售进口模式的武宿综保区又赶在2021年到来前启动了跨境电子商务零售一般出口业务（海关监管代码9610），填补了山西跨境电商零售出口贸易功能空白。

近几年，特别是受疫情影响的2020年，链路短、成本低，依托网络非接触交易等跨境电商的优势更加凸显，成为出口行业的一股清流。在抓紧机遇抢滩跨境电商出口红利区面前，各地方和外贸企业自然都不甘作“后浪”。

疫情之下，海外市场对于中国生活必需品的旺盛需求带动了包括跨境电商在内的出口产业链的繁荣，与此同时，跨境电商的迅猛发展也离不开政府部门的积极引导规范和支持培育。

2020年是跨境电商相关支持政策密集出台的一年，国家不断加码对跨境电商的扶持。2020年年初，商务部等六部门进一步扩大跨境电商零售进口试点范围，石家庄等50个城市（地区）及海南全岛被纳入试点范围，相关城市和地区可开展网购保税进口（海关监管方式代码1210）业务；4月7日，国务院宣布新设46个跨境电商综合试验区，加上之前已批准的59个，全国已有105个综合试验区，覆盖30个省份，形成了陆海内外联动、东西双向互济的发展格局；7月份，海关增设“9710”“9810”两个出口监管代码，其中“9810”适用于境内企业将出口货物通过跨境物流送达海外仓，这对于跨境电商来说是一个重大利好，意味着通关效率以及合规化程度的提高，也进一步加剧海外仓需求的井喷之势。

每次政策力度的加大，都有更多地区与企业享受到红利的“变现”。2020年12月13日，自5月份获批的广西崇左跨境电商综试区传来出口货物突破千亿元的喜讯；12月30日，中国（黑河）跨境电子商务综合试验区网购保税进口完成首单业务；在全国唯一一个综试区基本全覆盖的省份浙江，省商务厅大数据监测显示，截至2020年11月份，全省跨境网络零售出口增长28.9%，跨境电商零售进口增长33.4%……

作为外贸新业态、新模式，跨境电商有力地刺激了国内消费市场，更为外贸出口注入持续动力。借助跨境电商平台便利，外贸企业出口转内销打开了广阔空间。在中国建设开放新高地、促进外贸创新发展等四项重大举措中，“推动跨境电商等新业态新模式加快发展，培育外贸新动能”也因此被赋予更多期待。

正如商务部外贸司司长李兴乾此前在接受媒体采访时所说，全面支持跨境电商健康发展，是中国外贸创新重点工作。“我们每个人都感受到电商服务的快捷、安全和强大供给能力，大力发展外贸新业态已经成为业界高度共识。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)