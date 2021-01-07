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微众银行微业贷聚焦下沉客群 探索金融服务应用场景

2021年01月07日15:11 | 来源：人民网-财经频道
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作为全国首家民营银行和互联网银行，微众银行专注为小微企业和普罗大众提供金融服务。2017年，微众银行推出线上无抵押的企业流动资金贷款产品——微业贷，基于互联网、大数据，以企业法人为贷款主体，让企业流动资金贷款产品拥有了更加便捷的体验。

据了解，微业贷服务的是传统小微金融服务覆盖不足的深下沉客群，具有“50，30，20”的小额特征，即户均授信50万元、户均余额30万元、笔均借款20万元。其中年营业收入在1000万元以下的企业占比超过70%，小微企业客户中超过60%在授信时没有任何银行企业贷款记录。

截至目前，微众银行微业贷共发放金额超过4000亿元，间接支持超过400万人就业。目前，微业贷”已辐射27个省和直辖市，服务超过200个县级以上城市。

微业贷是一种新型的小微企业金融服务模式，有可能为破解小微企业“融资难、融资贵”的难题另辟蹊径。在供应链金融服务领域，微众银行沿袭“微业贷模式”的路径，打造了差异化特色。目前，微众银行已和超过200家核心企业建立了合作关系，为逾5万家的上下游小微企业提供了授信。

今年，微众银行微业贷进一步将企业金融服务品牌升级为“微众企业+”，打造全链路商业服务生态。微众银行微业贷以此为契机进一步拓展小微服务，满足小微企业在经营过程中的金融与非金融需求，以开放协作的模式不断完善产品矩阵，提升小微企业金融服务的获得感和满意度。

12月28日，由人民网主办的“第十七届人民之选匠心奖”颁奖典礼在北京人民日报社新媒体大厦举行，微众银行微业贷荣获“匠心产品奖”。微众银行方面表示，未来将在不断升级、创新、优化产品和服务体系基础上，不断拓宽服务小微企业的广度与深度，不断探索金融服务的应用场景，为小微企业的成长和发展注入能量，助力小微企业稳健发展。（记者夏晓伦）

(责编：许维娜、毕磊)

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