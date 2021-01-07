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首列“中国小店加油”高铁发车

2021年01月07日16:09 | 来源：人民网-财经频道
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2021年伊始，首列“中国小店加油”高铁在京广及沪昆铁路上发车，许多来自全国各地的小店故事，被展示在高铁上，成为高铁上的“明星小店”。

这些小店成绩和小店故事，是由网商银行调研与征集，网商银行表示，希望通过这一特殊专列，向中国小店致敬，让更多人看到中国小店这一群体，感受他们的成绩与故事。

据网商银行调研显示，他们当中，超过一半中国小店是夫妻店、亲友店。开个小店、自己做点小本生意的工作方式也成为了很多人灵活就业的选择。在过去的2020年，即使经受疫情考验，仍有一半小店表示计划在明年扩招员工，多雇一些人扩大生意。

浙江杭州的淘宝店店主王丹青，将设计好的作品交给贵州妈妈们刺绣生产，5年1397位少数民族女性加入，她们不再需要出门打工，还能陪孩子们长大。既传承了手艺，还解决了就业。

在首批被印上专列的小店故事里，有疫情期间的逆行小店，比如武汉店主徐红梅，大年初二，武汉一群骑手想给医护人员弄点好吃的，但到处都找不到在营业的餐馆。已打烊的老板徐红梅，二话不说免费送出全部炸鸡，“有多少存货做多少，不要钱”，尽管当时炸鸡店已经快撑不下去了。

有数年如一日服务邻里，不求回报的暖心小店，比如南京经营夫妻店33年的尹爷爷和王奶奶，已经70多岁了，当年来店里吃馄饨的孩子们都变成了大人，馄饨的味道依旧如初。他们还为农民工推出了自助餐，荤素搭配、10元管饱。

2020年是不平凡的一年，中国小店也经历了不一样的一年。网商银行行长金晓龙表示：“中国小店是网商银行最主要的服务群体，我们希望通过这样的方式，为了不起的中国小店加油，也为中国经济发展加油。”（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、刘阳)

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