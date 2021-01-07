近日，58同城发布《2020中国蓝领就业市场景气指数年度报告》，解读全国就业市场趋势、全国行业市场变化，全面洞察人才就业观，为企业人才招聘提供重要指导意义和参考方向。

报告数据显示，8月全国招聘需求达峰值，前三季度企业平均月薪6948元；制造业春节后招聘需求环比增长57.84%，三、四线城市招聘需求增幅35%以上。

全国招聘需求8月达峰值

据58同城招聘研究院数据显示，随着国内疫情防控形势的好转，3月全国招聘需求出现明显反弹，环比增长104.62%。受夏季毕业季叠加年中招聘季的影响，招聘需求总量在8月达到峰值。在求职方面，3月，求职供给环比增长107.83%，增速和总供给均达到峰值。7月年中求职季，求职供给又达到一个小高峰，环比上升10.10%。

同时，其数据显示，2020年1-2月，因春节及疫情原因，企业招聘需求有所回落，从3月起，随着企业复工复产，招聘需求随之释放，求职活跃度也有所提高，全国蓝领就业市场供求比持续上升。二季度及三季度末，由于企业面对季末生产经营“节点”，对人才的招聘需求再次释放，蓝领就业市场供求比上升较快，9月全国供求比达到3.62。

制造业春节后招聘需求环比增长57.84%

对于全国行业市场变化，58同城招聘研究院进行了全面盘点，从时间、空间、地域、用工方式四个维度发现变化。在时间上，制造业及物流相关行业复苏较早，服务业在逐步恢复。58同城招聘研究院数据表明，制造业招聘需求在春节后第2周（2月17日-23日）环比大幅增长57.84%，交通运输、仓储和邮政业招聘需求在春节后第3周（2月24日-3 月1日）环比增长60.36%。由于涉及到生活必需品和防疫物资供应，因此上述行业在时间上复苏快、增长快。

在空间上，线上与线下融合，数字化营销备受追捧。疫情期间，线下活动受限，而线上产业按下“快进键”，远程办公、视频会议、网上培训、在线教育/娱乐快速发展。58同城招聘研究院数据显示，2020年前三季度，视频主播、短视频运营及网店运营等线上营销类职位招聘求职活跃，招聘企业同比增长3.98%，求职者同比增长4.22%。

在地域上，下沉市场更受关注，三、四线城市潜力凸显。58同城招聘研究院数据显示，2020年前三季度，三、四及五线城市各月招聘需求同比增幅均值较高，达到35%以上，月环比增长均为14%以上，均高于新一线及一线城市。

在用工方式上，灵活用工/就业方式获得更多认可。基于58同城招聘研究院的分析，灵活用工主要涉及餐饮配送、共享交通、直播/短视频、物流仓储、数字营销设计及家政服务等领域。2020年三季度，企业在控制用工成本的压力下，灵活用工方式招聘需求继续保持增长，同比增长达到16.40%。通过“互联网+就业”新模式，满足了广大企业灵活用工的需求，而求职者能根据时间和薪资期望更理性灵活地选择岗位，实现人岗匹配效率的提高。（牛广文）

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