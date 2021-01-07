新华社北京1月7日电 题：在更高水平开放中满足人民对美好生活的需要——商务部部长王文涛谈2021年商务工作发力点

新华社记者于佳欣 王雨萧

新开局，新起步，新气象。在“十四五”开局之年，以构建新发展格局为“纲”，商务工作将迈出新步伐。

新的一年，促消费有何新招？如何继续稳住外贸外资基本盘？自贸区（港）建设有哪些新动作？自贸“朋友圈”如何构建？新华社记者采访了商务部部长王文涛。

发挥好商务工作连接国内国际循环的关键枢纽作用

“商务部一头连着国内大循环，一头连着国际大循环，在国内大循环和国际大循环联动中商务部能发挥重要作用。”王文涛说。

在他看来，商务工作联通内外、贯通城乡、对接产销，是国内大循环的重要组成部分，也是国内国际双循环的关键枢纽，在构建新发展格局中位置十分重要，责任也十分重大。

王文涛说，构建新发展格局，商务部将着重从两方面入手——

在促进畅通国内大循环方面，立足扩大内需这个战略基点，激发消费潜力和活力，促进形成强大国内市场。优化流通网络布局，打通内循环堵点、补齐短板，提高国内大循环水平。

在促进畅通国内国际双循环方面，坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，利用好国内国际两个市场两种资源，稳住外贸外资基本盘，深化“一带一路”经贸合作，促进内外贸一体化，建设高水平开放平台，深化多双边经贸合作。

“我们将积极促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展，加快建设更高水平开放型经济新体制，推动国内外市场更好联通、相互促进。”王文涛说。

四方面着手激发消费潜力

消费是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎。中央经济工作会议指出，要把扩大消费同改善人民生活品质结合起来。2021年商务部促消费将有何新举措？

“我们要立足扩大内需这个战略基点，顺应消费升级趋势，强化数字赋能，提高流通效率，释放消费潜力，发挥好消费对经济发展的基础性作用。”王文涛说，商务部将重点抓好四方面工作。

——提升传统消费能级。促进商品消费，畅通汽车、家电、家具等大件商品消费链条，支持地方开展以旧换新、汽车下乡等活动。拓展服务消费，提振餐饮消费，促进家政服务提质扩容。发展乡村消费，扩大电商进农村覆盖面，发展农产品冷链物流，支持乡镇商贸中心建设，打造联结城乡消费的重要节点。

——加快培育新型消费。鼓励企业运用5G、物联网等信息技术，加快实体商业数字化、智能化改造，满足个性化、定制化消费需求。

“不少商贸企业在发展消费新业态新模式方面做了很多有益探索，我们要积极鼓励，加大支持培育力度。”王文涛说。

——完善消费市场体系。建设现代商贸流通体系，畅通流通网络“大动脉”，打通城乡流通“微循环”，加快线上线下融合，让流通效率高起来，流通成本降下来。优化消费环境，加强消费信用和标准体系建设，让群众消费既便利实惠，又安全放心。

——优化消费升级平台。培育形成若干具有全球影响力的国际消费中心城市，稳步有序推进步行街改造提升试点。建设一刻钟社区便民生活圈，深入开展便利店品牌化连锁化三年行动，推动便利店进社区，改造一批早餐店、菜市场等便民服务设施。

坚决稳住外贸外资基本盘

2020年，面对疫情冲击，我国外贸外资双双回稳向好、好于预期。2021年，这种势头能否延续？如何继续稳住外贸外资基本盘？

“当前，我们面临的形势仍然严峻复杂，稳外贸稳外资压力还很大。”王文涛说，商务部将在促进外贸外资稳定发展、提升质量上下功夫，坚决稳住外贸外资基本盘，增强外贸外资综合竞争力，夯实服务国内国际双循环的产业基础。

稳外贸方面，商务部将重点实施三个计划：即优进优出计划，建设国家进口贸易促进创新示范区，培育外贸新业态新模式；贸易产业融合计划，认定一批外贸转型升级基地，推进服务贸易创新发展试点；贸易畅通计划，与“一带一路”相关国家商建贸易畅通工作组，扩大海外仓规模，加强国际营销体系建设。

稳外资方面，商务部将坚定不移扩大开放，持续放宽市场准入，落实新版外资准入负面清单和鼓励外商投资产业目录，推动增设服务业扩大开放综合试点，创新提升国家级经开区。

“我们还将实施好外商投资法及配套法规，优化外商投资信息报告制度，发挥外资企业投诉工作机制作用，保护外资企业知识产权和合法权益。”王文涛说。

以制度创新推进自贸区（港）开放平台建设

新的一年，更大力度改革开放，如何发挥好自贸试验区和自由贸易港的对外开放平台作用？

“我们将坚定支持自贸试验区充分发挥先行先试和开放高地优势，在构建新发展格局中走在前列。”王文涛说。

聚焦高水平开放，加大开放压力测试力度，制定出台自贸试验区跨境服务贸易负面清单，在数字经济等领域持续扩大开放；聚焦深层次改革，赋予更大改革自主权，形成更多制度创新成果；聚焦产业链发展，支持各自贸试验区发展特色优势产业，提升产业链供应链开放发展水平……未来商务部将在这些方面发力。

目前，海南自由贸易港建设开局顺利，下一步，还有哪些新动作？

“我们将继续贯彻落实习近平总书记关于海南自由贸易港建设的重要指示精神，对接国际高水平经贸规则，把制度创新摆在突出位置，与有关方面一道，落实好总体方案确定的各项政策制度，推动海南自由贸易港在构建新发展格局中发挥更大作用。”王文涛说。

扩大自贸“朋友圈” 让自贸协定更好惠及企业

实施自由贸易区提升战略，构建面向全球的高标准自由贸易区网络，是“十四五”规划建议提出的内容，也是推动高水平开放的重要举措。

2020年11月，我国签署了区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），世界上最大自贸区诞生。一周前，又完成了中欧投资协定谈判，达成一份平衡、高水平、互利共赢的投资协定。

“我们的自贸伙伴越来越多，开放水平越来越高。”王文涛说，目前，我国已与26个国家和地区签署19个自贸协定，与自贸伙伴贸易额占比达35%。

王文涛说，未来，商务部将重点从三方面落实自由贸易区提升战略，为构建新发展格局提供更高水平的机制性保障。

——进一步扩大范围。推动RCEP早日生效实施，加快推进中日韩自贸协定谈判，推动与海合会、以色列、挪威等自贸谈判进程，积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）。与更多贸易伙伴商签自贸协定，不断扩大自贸“朋友圈”。

——进一步提升水平。进一步提高货物贸易零关税比例，放宽服务贸易和投资市场准入，积极参与数字经济、环保等新规则议题谈判，推动建设更高水平开放型经济新体制。

——进一步增强实效。以RCEP生效实施为契机，加大对自贸协定的宣介、推广、培训。“提升自贸协定综合利用率，归根结底是要让自贸协定更好地惠及企业。”王文涛说，要通过实施好自贸协定，拉紧我国与相关国家地区利益纽带，提升多双边经贸关系水平。

(责编：郝江震、白宇)