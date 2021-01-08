赵文君

新华社北京1月7日电（记者赵文君）中国消费者协会7日在京召开网络消费领域算法规制与消费者保护座谈会，会议提出有效规制算法应用中的问题，切实解决消费者维权难，更好保护网络领域消费者权益。

大数据杀熟、刷好评隐差评使评价结果呈现失真、平台采用算法限制交易、网络消费促销规则繁复、网络搜索竞价排名推荐、网络直播推送违反法律规定和公序良俗……这些问题的背后，核心是互联网平台对算法技术的应用。根据中消协调查，网络领域涉及消费者权益的算法应用问题，包括推荐算法、价格算法、评价算法、排名算法、概率算法、流量算法等。

中消协建议，加强算法应用的有效规制，建立算法投诉审评机制，保障消费者和社会各界的投诉、监督权；培育第三方技术鉴定机构，强化对算法应用的技术审核力量。呼吁社会各界共同做好社会监督，促进算法应用的公平、合理，防止经营者利用算法作恶。消费者要加强个人信息保护和依法维权意识，对于非法或过度索取个人信息的行为，勇于说“不”。

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