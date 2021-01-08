截至去年十二月末
我国外储规模逾三万两千亿美元
2021年01月08日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月7日电 （记者葛孟超）记者7日获悉：截至2020年12月末，我国外汇储备规模为32165亿美元，较11月末上升380亿美元，升幅为1.2%。
外汇储备规模变动的原因是什么？国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，12月，我国外汇市场运行总体稳定，市场交易理性有序。国际金融市场上，受新冠肺炎疫苗进展、主要国家货币及财政政策等影响，美元指数下跌，非美元货币及主要国家资产价格均有上涨。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额增加，加上资产价格上涨等因素共同作用，当月外汇储备规模上升。
王春英表示，展望未来，世界经济形势复杂严峻，疫情冲击导致的衍生风险不容忽视，国际金融市场仍存在较多不确定因素。但我国外汇市场有条件继续保持平稳、均衡运行，外汇储备规模也将总体稳定。
《 人民日报 》（ 2021年01月08日 10 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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