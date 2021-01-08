本报记者 王 珂 罗珊珊

商务工作联通内外、贯通城乡、对接产销，在构建新发展格局中十分重要。2021年如何做好商务工作，为构建新发展格局迈好第一步、见到新气象作出更大贡献？记者采访了商务部部长王文涛。

把构建新发展格局贯穿到商务工作各领域、全过程

记者：请问商务部围绕构建新发展格局，总体上有哪些考虑？

王文涛：我们将牢牢把握构建新发展格局这个“纲”，把构建新发展格局贯穿到商务工作的各领域、全过程，做到“纲举目张”，着重从以下两方面入手：

在促进畅通国内大循环方面，我们将紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，立足扩大内需这个战略基点，提升传统消费能级，加快培育新型消费，搭建消费升级平台，激发消费潜力和活力，促进形成强大国内市场。优化流通网络布局，建设现代商贸流通体系，打通堵点、补齐短板，形成更高水平供需动态平衡，提高国内大循环水平。

在促进畅通国内国际双循环方面，我们将坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，利用好国际国内两个市场两种资源，稳住外贸外资基本盘，深化“一带一路”经贸合作，促进内外贸一体化，建设高水平开放平台，深化多双边经贸合作，积极促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展，加快建设更高水平开放型经济新体制，推动国内外市场更好联通、相互促进。

发挥好消费对经济发展的基础性作用

记者：中央经济工作会议提出，要把扩大消费同改善人民生活品质结合起来。请问2021年商务部在促消费方面有何工作举措？

王文涛：我们要立足扩大内需这个战略基点，顺应消费升级趋势，强化数字赋能，提高流通效率，释放消费潜力，发挥好消费对经济发展的基础性作用。重点抓好四个方面工作：

一是提升传统消费能级。促进商品消费，畅通汽车、家电、家具等大件商品消费链条，支持地方开展以旧换新、汽车下乡等活动。拓展服务消费，发展乡村消费。

二是加快培育新型消费。鼓励企业运用5G、物联网等信息技术，加快实体商业数字化、智能化改造，满足个性化、定制化消费需求。

三是完善消费市场体系。建设现代商贸流通体系，畅通流通网络“大动脉”，打通城乡流通“微循环”，让流通效率高起来，流通成本降下来。优化消费环境，加强消费信用和标准体系建设，让群众消费既便利实惠，又安全放心。

四是优化消费升级平台。培育形成若干具有全球影响力的国际消费中心城市，稳步有序推进步行街改造提升试点，打造引领城市消费升级的重要载体。建设一刻钟社区便民生活圈，改造一批早餐店、菜市场等便民服务设施。组织开展全国消费促进月、双品网购节等活动。

稳住外贸外资基本盘，增强综合竞争力

记者：2020年，我国外贸和外资工作交出了一份亮丽的答卷。您认为2021年能否延续这种势头？商务部将在稳外贸稳外资方面采取哪些举措？

王文涛：稳住外贸外资基本盘，是以习近平同志为核心的党中央立足当前和长远、统筹国内国际两个大局作出的重大决策部署。2020年，我们克服重重困难，外贸外资回稳向好、好于预期。外贸规模和国际市场份额双双创下历史新高，外资逆势增长，实现了稳住外贸外资基本盘的目标。

当前，稳外贸稳外资压力还很大。2021年我们将在促进外贸外资稳定发展、提升质量上下功夫，坚决稳住外贸外资基本盘，增强外贸外资综合竞争力，夯实服务国内国际双循环的产业基础。

稳外贸方面，重点实施三个计划。一是优进优出计划。开展出口质量提升行动，建设国家进口贸易促进创新示范区，培育外贸新业态新模式。二是贸易产业融合计划。认定一批外贸转型升级基地，建设一批加工贸易产业园区、边民互市落地加工试点，推进服务贸易创新发展试点。三是贸易畅通计划。与“一带一路”沿线国家商建贸易畅通工作组，扩大海外仓规模，加强国际营销体系建设。

稳外资方面，要进一步扩大开放、优化环境。一方面，要坚定不移扩大开放，持续放宽市场准入，落实新版外资准入负面清单和鼓励外商投资产业目录，推动增设服务业扩大开放综合试点，创新提升国家级经开区。另一方面，要营造市场化法治化国际化营商环境。实施好外商投资法及配套法规，优化外商投资信息报告制度，发挥外资企业投诉工作机制作用，保护外资企业知识产权和合法权益。

支持自贸试验区充分发挥先行先试和开放高地优势

记者：2020年我国自贸试验区和自由贸易港建设迈出新步伐。下一步将如何发挥自贸试验区、自由贸易港对外开放平台作用？

王文涛：建设自贸试验区是以习近平同志为核心的党中央在新时代推进改革开放的重要战略举措。截至目前，我国已设立21个自贸试验区，外商投资准入负面清单压减至30条，各自贸试验区累计向全国复制推广260项制度创新成果，有效发挥了改革开放试验田作用。2020年前11个月，自贸试验区以不到全国千分之四的国土面积，贡献了全国16.4%的外商投资和14.7%的进出口，为稳外贸稳外资做出了积极贡献。

我们将坚定支持自贸试验区充分发挥先行先试和开放高地优势，在构建新发展格局中走在前列。一是聚焦高水平开放，推动先行先试，加大开放压力测试力度，制定出台自贸试验区跨境服务贸易负面清单，在数字经济等领域持续扩大开放。二是聚焦深层次改革，深化制度创新，赋予更大改革自主权，推动各地下放更多省市级管理权限，形成更多制度创新成果。三是聚焦产业链发展，夯实产业基础，支持各自贸试验区发展特色优势产业，提升产业链供应链开放发展水平。

海南自由贸易港建设开局顺利，各项政策举措持续落地，市场主体迅速聚集。下一步，我们将认真贯彻落实习近平总书记关于海南自由贸易港建设的重要指示精神，对接国际高水平经贸规则，把制度创新摆在突出位置，与有关方面一道，落实好海南自由贸易港建设总体方案，不断提升贸易投资自由化便利化水平，推动海南自由贸易港在构建新发展格局中发挥更大作用。

《 人民日报 》（ 2021年01月08日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)