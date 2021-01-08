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工农互促 城乡互补 全面融合 共同繁荣

城乡融合发展迈大步（“十三五”，我们这样走过）

本报记者  朱  隽  王  浩
2021年01月08日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　循着山涧潺潺溪流，走进浙江台州市黄岩区屿头乡联一村，阡陌纵横，农房掩映在山林间。“现在村里这条件，和住城里没啥两样。黄泥路变成水泥路，不少村民开上汽车；保洁员定期清理垃圾，街道干净整洁。”自打返乡办起家庭农场，陈希君眼见着家乡一天天变成自己希望的美好模样。

　　习近平总书记指出：“在现代化进程中，如何处理好工农关系、城乡关系，在一定程度上决定着现代化的成败。”要把乡村振兴这篇大文章做好，必须走城乡融合发展之路。

　　“十三五”以来，各地各部门坚持城乡统筹，着力建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系。农村居民人均可支配收入2019年突破1.6万元，增速连续10年高于城镇居民，提前实现比2010年翻一番的目标；具备条件的建制村实现100%通硬化路，行政村光纤和4G网络覆盖率超过98%……加快形成工农互促、城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型工农城乡关系，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，一幅城乡融合发展的画卷正徐徐铺展开来。

　　——这五年，乡村发展短板不断补齐，城乡关系更趋协调。

　　水电路网等基础设施在城乡间“无缝连接”。白云深处，甘肃陇南市宕昌县付家村坐落在半山腰。沿水泥路盘山而上，推门而入，四方庭院，利落整齐。“拧开水龙头，清水哗哗流，洗衣做饭方便多了。”一口蓄水池，一条输水管，让村民付霞霞告别爬山挑水的日子。

　　村子变了样，村民生活更舒心。300多米排洪渠修成，穿村而过的河安澜了；3.6公里道路加宽加固，村民出行方便了；文化广场、廊亭、服务中心一应俱全，锻炼身体有了好去处……

　　如同付家村一样，越来越多的村子面貌焕然一新。2016—2019年新建改建农村公路120万公里，农村卫生厕所普及率超过65%……基础设施更完善，让城乡往来更方便。

　　就医就学等公共服务在城乡间共同推进。城乡医保统筹、积极建设医联体，一系列举措让农民享受到更加优质的医疗服务。截至2019年底，全国全面建立了统一的城乡居民基本医保制度，超95%的县实现义务教育基本均衡……公共服务共享，城乡发展更和谐。

　　——这五年，各类资源要素在城乡间流动更自由。

　　返乡创业热潮更澎湃。古树高低屋，斜阳远近山，河北邯郸市永年区王边村从“空心村”变成“旅游村”，一度寂静的山坳坳恢复热闹。村党支部书记王计恩说，村里有青苔路、古酒坊、古民居，看中独特古村风光，10多名艺术家在此创立工作室，不少村民回来办起了农家乐和特色民宿。

　　截至2019年，全国返乡入乡创业创新人员达到850万人，在乡创业创新人员达3100万人。据测算，平均每个双创主体能带动6名农民就业，他们正成为乡村振兴的重要力量。

　　农民进城之路更通畅。在安徽合肥市，外来务工人员可申请市区公租房；广西自2016年以来，累计下达有关资金近40亿元，优先用于解决农业转移人口落户、农民工随迁子女入学等问题。各地采取多种措施，让进城农民“进得来、留得下、住得好”。

　　——这五年，改革不断深化，城乡融合发展机制更健全。

　　农村基本经营制度进一步巩固完善，2亿多农户领到土地承包经营权证；农村集体资产清产核资基本完成，6亿多人确认为集体经济组织成员，43.8万个村完成农村集体产权制度改革……通过改革，初步构建起实施乡村振兴战略的“四梁八柱”，乡村焕发新活力。陈希君说：“来农村的游客络绎不绝，村里有了人气，聚拢了财气，日子越过越红火。”

　　“十三五”期间，我国户籍制度改革进展顺利、成效显著。数据显示，1亿人落户任务提前完成，户籍人口城镇化率由2013年的35.93％提高到2019年的44.38％。2020年1—11月份全国第一产业固定资产投资（不含农户）12259亿元，同比增长18.2%。

　　以工补农，以城带乡，工农互促，城乡互补，城市乡村肩并肩、手拉手、大手拉小手，城乡融合发展动能十足。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月08日 01 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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