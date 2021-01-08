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浙江金磐扶贫经济开发区——

山海协作 互利共赢（“十三五”各地经济社会发展新亮点）

本报记者  李中文  窦瀚洋
2021年01月08日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　一场大雪过后，浙江省金华市磐安县盘峰乡的雪凇美景引来不少游客，灵江源村民宿经营者王凤娥更忙了。“9个房间早订满了。”她说，一年前在当地政府支持下，自己从售卖毛竹转行经营民宿，收入提高两三倍。

　　“县政府前后投入400多万元，提升乡村道路等基础设施建设，补贴农家乐业主。通过验收的农家乐业主，可获4万元补助。”灵江源村村支书鲍先进说，目前村里开办了16家农家乐，经营都不错。

　　“十三五”以来，磐安为发展休闲旅游业累计投入7.5亿元。作为经济相对落后的山区县，磐安财政资金何来这样的“大手笔”？

　　“磐安的做法，是在异地发展工业增加税收，提供资金保护县内环境，发展生态旅游等。”县委书记王志强说。

　　这块“异地”，指的是1995年成立的金磐扶贫经济开发区，距磐安县城80多公里。当年，金华在市区划出部分区域设立金磐扶贫经济开发区，帮扶磐安县发展。这种异地开发方式，也被称为“飞地”模式。此后，浙江省提出“山海协作”战略决策，加快扶持欠发达地区发展，促进区域协调。2018年，浙江打造“山海协作”升级版，突出新发展理念和高质量发展要求，推进山区绿色发展、生态富民。在这一背景下，磐安发展注入了更强动力，磐安和金华实现互利共赢。

　　如今，这块3.8平方公里的“飞地”，可为磐安贡献50%的工业产值，“十三五”以来累计上缴税收30亿元，占全县财政资金1/3以上。

　　“开发区有更好的条件发展产业、管理排放、减轻污染，这为磐安全域生态保护腾出了更多空间。”王志强说，磐安平均每年为全县3.7万户农户发放生态公益林补偿资金3560多万元，还实施绿色发展财政奖补机制，根据水质、空气质量、公益林保护等考核情况，对流域上游和重要生态功能区进行开发性补偿，“十三五”以来累计投入10亿余元。

　　得益于好山好水，越来越多的磐安人办民宿、发展旅游，用“好风景”换来“好钱景”。2020年前三季度，磐安共接待国内游客超千万人次，旅游收入近百亿元。

　　“飞地”的营商环境也在进一步改善。近年来，磐安不断健全扶持企业政策，让县工商、环保等部门入驻开发区。同时，开通网上办事渠道，避免了企业“两地跑”的麻烦。

　　前不久，浙江鹏孚隆科技股份有限公司把总部迁到了开发区。“从敲定地点到搬迁完成，不到两个月。”董事长王锡铭表示，这里不仅行政审批有效率，政府还帮忙对接浙江大学等高校，在产学研方面给予大力支持，“归属感特别足，我们决定扎下根来。”

　　金磐的“飞地”模式，还推广到了别处。2019年8月，辽宁省葫芦岛市为帮助建昌县脱贫，在葫芦岛经济开发区建立“建昌脱贫攻坚飞地产业园”，并与金磐扶贫经济开发区内的金磐数字经济园达成战略合作。

　　“金磐开发区相关负责人多次来指导工作，现在产业园一期已有13家企业入驻。”建昌县委书记李智介绍，“目前项目税收已定向分配给各乡镇。相信产业园能为建昌未来发展提供更多动力。”


　　《 人民日报 》（ 2021年01月08日 01 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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