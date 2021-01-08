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央行：稳健的货币政策要灵活精准、合理适度

吴雨
2021年01月08日07:49 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月6日电（记者吴雨）中国人民银行6日对外公布了2021年重点工作。今年稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，人民银行将构建金融有效支持小微企业等实体经济的体制机制，持续防范化解金融风险，稳步扩大金融双向开放，稳慎推进人民币国际化。

　　在深入分析当前经济金融形势的基础上，日前召开的2021年人民银行工作会议提出，继续做好“六稳”“六保”工作，为加快构建新发展格局提供有力有效的金融支持。

　　在货币政策方面，会议明确，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。完善货币供应调控机制，保持广义货币和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。深化贷款市场报价利率改革，带动存款利率市场化。深化人民币汇率市场化改革，引导市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

　　2021年，人民银行将继续发挥好结构性货币政策工具和信贷政策精准滴灌作用。延续实施普惠小微企业贷款延期还本付息和普惠小微企业信用贷款两项直达实体经济的货币政策工具。牵头发挥金融支持小微企业政策合力。

　　会议指出，经过集中攻坚，系统性金融风险上升势头得到有效遏制，金融脱实向虚、盲目扩张得到根本扭转。2021年人民银行将完善风险防范处置长效机制，压实金融机构和股东主体责任、地方政府属地责任、金融监管部门监管责任和最后贷款人责任。加强互联网平台公司金融活动的审慎监管。坚决落实强化反垄断和防止资本无序扩张、统筹金融发展与金融安全的决策部署。强化支付领域监管，个人征信业务必须持牌经营，严禁金融产品过度营销，严肃查处侵害金融消费者合法权益的违法违规行为。

　　此外，会议明确，人民银行将牵头制定债券市场发展规划，推动完善债券市场法制。加大对债券市场逃废债、欺诈发行等违法违规行为查处力度。落实房地产长效机制，实施好房地产金融审慎管理制度，完善金融支持住房租赁政策体系。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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